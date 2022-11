Les Sims 4 : les Kits Chambre Pastel et Objets du Quotidien datés

Depuis quelques jours, Les Sims 4 est jouable en free-to-play sur ordinateurs et consoles de salon. Le jeu de base est donc accessible gratuitement, mais EA Games et Maxis sont surtout connus pour proposer un tas de contenus additionnels, qui vont bien rester payants. Et les fans vont prochainement pouvoir découvrir deux nouveaux Kits.

Les studios dévoilent d'abord Chambre Pastel, qui permettra de décorer des pièces à coucher aux ambiances calmes avec des imprimés variés et vintage. Draps à motifs, pieds de table psychédéliques, chaises en forme de cœur, miroir en flaques, la fantasie sera le mot d'ordre ici, ce Kit a été conçu en collaboration avec Jesse « Plumbella » McNamara, qui s'est inspirée des années 60 et 70. En plus de cela, EA Games et Maxis présentent Objets du Quotidien, un second Kit pour créer cette fois des espaces plus chaleureux avec des items rappelant la vie des Sims, comme des tasses à café usagées, des boîtes de maquillage ou à bijoux ou encore des piles de magazines. De quoi personnaliser n'importe quelle pièce et lui donner un peu plus de vie en créant de petites scènes du quotidien.

Les Kits Chambre Pastel et Objets du Quotidien seront disponibles à partir du 10 novembre prochain dans Les Sims 4 sur PC, PlayStation et Xbox. Vous pouvez retrouver d'autres contenus additionnels sur Amazon.