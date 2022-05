Les Sims 4 : les kits Tenues de Soirée et Petits Campeurs annoncés et datés, tous les détails

Les aficionados de Les Sims 4 espèrent découvrir la vie nocturne sous un nouvel angle dans le cadre de la saison Stay Up, pourquoi pas avec des nouveautés autour des loups-garous. Ce sont cependant 2 DLC plus sages qui viennent d'être confirmés et qui vont ouvrir le bal à compter de la semaine prochaine.

Il y aura d'un côté le kit Tenues de Soirée, renfermant de nombreux vêtements « inspirés par la créatrice parisienne Paola Locatelli et par les tendances modes actuelles », pour redynamiser nos sorties du soir. De l'autre, le kit Petits Campeurs débloquera du matériel, des meubles et bien d'autres objets pour vivre pleinement la vie de survivaliste de jardin.



Cette saison, les joueurs pourront profiter de nouveaux contenus qui les inviteront à s'amuser une fois la nuit tombée et à se transformer en de nouvelles versions captivantes d'eux-mêmes.

Avec le kit Les Sims 4 Tenues de soirée, les joueurs pourront découvrir de nouveaux styles et se préparer pour une soirée inoubliable dans la ville de l'amour. Inspirés par la créatrice parisienne Paola Locatelli et par les tendances modes actuelles, ces nouveaux looks seront parfaits pour les soirées en ville.

Les joueurs pourront admirer les couleurs, le flow et le style moderne de nouveaux vêtements, parfaits pour un rencard, et pourquoi pas briser quelques cœurs. Cette collection intemporelle aidera les joueurs à s'inspirer des looks parisiens à la mode pour créer leur propre style. Les joueurs pourront aider leurs Sims à trouver leur moitié avec des tenues conçues pour durer (même si ce n'est pas le cas de leur histoire d'amour) dont des robes ajustées, des chemises fluides et des vestes élégantes. Tous ces vêtements pourront être associés à des baskets pour un look fun et décontracté, ou se vouloir plus élégants avec de la soie et des paillettes pour un rendez-vous romantique.

Le kit Les Sims 4 Petits campeurs encourage les Sims à explorer et profiter de la nature avec des objets confortables et faits main pour camper dans le jardin. Les Sims pourront jouer dehors en toute sécurité dans leur propre cabane de couvertures, avec une collection qui offre tout ce qu'il faut pour passer une soirée en famille créative et amusante.

Les enfants s'empareront du jardin avec des petits meubles, du matériel de camping et une multitude de jouets. Ils pourront faire griller des guimauves avec leur yéti en peluche à la lueur d'un million de guirlandes lumineuses et ainsi se créer des souvenirs d'enfance qu'ils garderont toute leur vie. Ils pourront également développer leur créativité avec des jouets et fabriquer des cabanes de couvertures ressemblant à une voiture ou une fusée, et même utiliser un projecteur d'extérieur constitué d'un drap et d'autres objets du foyer.