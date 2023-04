Les Sims 4 : 70 millions de joueurs et les kits Havre végétal et Trésors du grenier dévoilés

La franchise des Sims était déjà un vrai phénomène depuis ses débuts, mais le quatrième opus lancé en 2014 l'aura emmené jusqu'au sommet, avec notamment un passage en free-to-play l'année dernière. Un modèle économique parfait pour attirer de nouveaux venus, et aujourd'hui, Maxis et EA Games annoncent que Les Sims 4 compte 70 millions de joueurs.

Les studios ne s'en cachent pas, le free-to-play a accéléré les choses, avec 16 millions de nouveaux joueurs depuis octobre dernier et une augmentation du nombre moyen de joueurs hebdomadaire de 53 %. Une croissance qui vient surtout du Brésil, de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni ou encore de la Pologne, 75 % des nouveaux venus résident en dehors de l'Amérique du Nord. Bien évidemment, les nombreux packs et kits séduisent, avec 7 millions de téléchargements rien que la semaine dernière. Par ailleurs, la grosse extension Grandir Ensemble a elle aussi connu un énorme succès, elle est devenue l'extension la plus vendue pendant sa semaine de lancement, et les joueurs ont déjà créé 8,6 millions de Sims nourrissons, construit 1,7 million de nouvelles maisons à San Sequoia et franchi 27,1 millions d'étapes, dont 12,2 millions rien que pour les nourrissons. Si vous l'avez manqué, vous pouvez retrouver notre interview des développeurs juste ici : Les Sims 4 : Grandir ensemble, quid des nourrissons, du système de préférence et des étapes de vie ? Voici notre interview ! Phillip Ring, producteur exécutif de LesSims 4, rajoute :

C'est incroyable de voir à quel point notre communauté s'est développée au cours des huit dernières années, et nos joueurs continuent de nous inspirer avec leurs innombrables façons d’explorer la vie dans Les Sims 4. Nous savons que Les Sims 4 continue d'être un exutoire créatif pour les gens, et notre équipe s'efforce de proposer du nouveau contenu de jeu innovant qui permet à nos joueurs d'embrasser le chaos qui accompagne la découverte de soi.

L'aventure est bien sûr loin d'être terminée, Maxis et EA Games dévoilent dès cette semaine deux nouveaux kits, avec d'abord Havre végétal. Grâce à ce contenu additionnel, les joueurs pourront créer des espaces verdoyants et construire de petites serres pour jardiner, avec un tas d'éléments comme des fenêtres et portes vitrées, des semis de démarrage, des piles de pots, des tables de plantations ou encore des paniers de fleurs suspendus. Le second kit, Trésors du grenier, sera consacré aux vieilles décorations, avec des objets anciens et usés, comme des meubles, des fripes, de vieilles caisses de bouteilles de lait remplies de vinyles, des trophées d'un autre temps, d'anciennes photos de famille, un téléviseur loin d'être high-tech, des bibelots pleins de poussière ou encore des malles longtemps oubliées dans un grenier.

La date de sortie des kits Havre végétal et Trésors du grenier est déjà fixée au 20 avril 2023 dans Les Sims 4. Le titre est jouable en free-to-play sur PC, PlayStation et Xbox, vous pouvez aussi retrouver l'extension Grandir ensemble à 39,99 € sur Amazon.

