Les Sims 4 : un pack de jeu et 2 kits teasés pour la saison Stay Up, les loups-garous bientôt de sortie ?

L'arc Quelque Chose à Simlébrer est terminé pour Les Sims 4, il est donc temps pour Maxis de s'intéresser à la saison suivante. Elle s'appellera Stay Up (ou Restez éveillé avec Les Sims) et vient d'être teasée par une très courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux cette semaine, qui donne peut-être des indices sur le contenu à venir.

Cette saison, embrassez la nuit dans Les Sims. pic.twitter.com/zlkQbvIdze — EA France (@EAFrance) May 3, 2022

Déjà, information concrète : la saison comprendra un pack de jeu et 2 kits d'objets, à venir entre mai et juin 2022, appelés Exprimez votre côté sauvage, Soirée romantique et Nuit Douillette. Les différentes scènes montrent des enfants à une après-midi barbecue dans un jardin, une femme à l'attitude séductrice, un lac rocheux par une nuit de pleine lune où un cri de loup se laisse entendre et un quartier où plane une inquiétante ombre... Le site officiel mentionne même la phrase suivante : « Une fois la nuit tombée, explorez qui vous êtes au clair de lune ».

Au vu des différents indices, la communauté s'imagine logiquement déjà que le pack de jeu tournera autour des loups-garous, pour une expérience qui pourrait amuser plus d'un fan. Les kits d'objets devraient eux permettre d'étoffer nos activités nocturnes avec des objets ou vêtements inédits. Mais pour en être assurés, nous devrons attendre les confirmations d'Electronic Arts.

