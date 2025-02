Les Sims 1 et 2 de retour dans des Collections héritage, EA ne s'est pas foulé

Comme le laissait entendre la rumeur, Electronic Arts a ressorti les deux premiers jeux de la franchise Les Sims sur PC. Un évènement pour les fans qui sont là depuis 25 ans, les titres étaient indisponibes sur les boutiques en ligne, il fallait utiliser les disques de l'époque pour redécouvrir les débuts de la saga. Mais au final, les développeurs ne se sont pas trop foulés.

Sur Steam, l'Epic Games Store et l'EA App, les joueurs peuvent ainsi retrouver Les Sims : Collection héritage et Les Sims 2 : Collection héritage, qui sont compatibles Windows 10 et 11 et regroupent la plupart des packs d'extension. Oui, certains DLC sont absents, dommage. Comptez 19,99 € pour le premier et 29,99 € pour le second, ou 39,99 € pour Les Sims : Collection 25e anniversaire qui regroupe tout cela.

Malheureusement, les avis des joueurs sont pour l'instant mitigés. Les titres souffrent de pas mal de soucis techniques, avec des plantages à foison chez certains, la résolution est minuscule, l'interface n'a pas été adaptée pour les écrans modernes, il y a tellement de petits problèmes que certains internautes ont accusé EA Games et Maxis d'avoir inclus Denuvo (ce qui a été démenti). Et surtout, il ne s'agit que de bêtes portages, pas de remasters ou remakes, c'est exactement le type de jeux que les joueurs peuvent retrouver régulièrement sur GOG.com... à un prix bien moins élevé.

Malgré la nostalgique, c'est au final une petite déception pour les fans, mais au moins, Les Sims et Les Sims 2 sont désormais facilement disponible sur les ordinateurs modernes. Vous pouvez acheter des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.