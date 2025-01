Les Sims : une grosse annonce imminente pour les anciens fans ?

Née en 2000, la franchise Les Sims fête cette année ses 25 ans et Electronic Arts compte bien marquer le coup. L'éditeur a déjà fait plusieurs annonces récemment et a donné rendez-vous au fan le 4 février prochain pour un live spécial. Mais, selon les informations de Kotaku, une annonce surprise pourrait survenir dès cette semaine.

Sur les réseaux sociaux, EA Games et Maxis teasent les joueurs, montrant notamment une courte vidéo avec un personnage et la roue des interactions des premiers opus de la franchise. D'après une source de Kotaku, les studios lanceraient Les Sims et Les Sims 2 cette semaine sur PC, avec leurs packs d'extensions inclus. Pour rappel, les titres sont sortis à l'origine en 2000 et 2004, mais aujourd'hui, il n'est pas ou plus possible de les acheter sur les boutiques en ligne, il faut remettre les mains sur les vieux CD. Une vraie galère, leur arrivée sur les plateformes numériques (au moins l'EA App, remplaçante d'Origin) devrait permettre aux nostalgiques de se remémorer des souvenirs et aux jeunes joueurs de découvrir les origines de la franchise.

Pour rappel, Les Sims 5 ne verra pas le jour, les studios préfèrent continuer les mises à jour des Sims 4, tout en développant le Projet René, un free-to-play. Vous pouvez retrouver les extensions des Sims 4 sur Amazon, Cdiscount et Fnac.