RUMEUR sur Les Sims 5 : le nouvel épisode sera annoncé le mois prochain

Les Sims 4 est sorti en 2014 et a diverti des millions de joueurs depuis, notamment grâce à des mises à jour et des extensions qui ont régulièrement étoffé son contenu. Il va rentrer dans une nouvelle ère le 18 octobre avec le passage du jeu de base en free-to-play, un changement qui le rendra accessible à un nouveau public et lui permettra d'écouler toujours plus de DLC.

Et si cette manœuvre d'Electronic Arts n'était finalement pas qu'un moyen de régénérer la dynamique du titre, mais aussi de préparer le terrain pour Les Sims 5 ? Le souvent très bien renseigné Jeffrey Grubb de GamesBeat a en effet déclaré dans son dernier podcast pour Giant Bomb que le prochain épisode des Sims pourrait être dévoilé prochainement, « presque certainement » lors du Behind the Sims Summit du 18 octobre à 19h00.

Les Sims 5 arrive. L'annonce arrive bientôt et j'ai entendu dire que c'était probablement le mois prochain.

Il a ajouté :

Attendez-vous à entendre parler de Les Sims 5 bientôt. Ne vous attendez pas à y jouer bientôt. Le jeu est encore très loin.

La conférence de Maxis devrait certainement nous permettre de découvrir les futurs DLC de Les Sims 4, mais sera-t-elle aussi l'occasion d'apprécier le premier teaser de Les Sims 5 ? Avec un simple logo, déjà du gameplay ou une cinématique annonçant des nouveautés, comme les espérées fonctionnalités multijoueurs ? Nous aurons à priori la réponse dans un mois. D'ici là, vous pouvez vous procurer l'extension Années Lycée à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.