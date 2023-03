Cities: Skylines II, la suite logique officialisée, premiers détails sur les nouveautés

Depuis son lancement en 2015, Cities: Skyline est devenu une référence pour les amateurs de city builder. Le jeu de gestion urbain a eu droit à des portages et extensions, et a d'ailleurs récemment été optimisé pour la next-gen avec Cities: Skylines - Remastered. Nous savions que Colossal Order planchait sur un nouveau projet avec Paradox Interactive, révélé lors du Paradox Announcement Show 2023 de ce jour.

Faites semblant d'être surpris : il s'agit de Cities: Skyline II ! La suite sera une expérience pensée pour la nouvelle génération de consoles, avec un gameplay encore plus riche et ouvert, des systèmes de transport et d’économie complets, et plus encore. Les détails sont encore minces, mais devraient être vite précisés, car le projet est prévu pour fin 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, avec une arrivée dans le Game Pass en day one.



Créez et gérez votre propre ville sans restrictions. Offrant une simulation en profondeur et une économie vivante, Cities: Skylines II met au défi vos capacités de décision et vous permet de construire les villes de vos rêves. Préparez-vous pour la simulation urbaine la plus réaliste et la plus ambitieuse qui soit.

Votre ville évoluera et réagira selon vos décisions. Un monde dynamique en constante évolution, à la fois stimulant et gratifiant. Utilisez votre créativité et vos compétences en planification stratégique pour faire de votre ville une métropole prospère qui attirera des entreprises, des résidents et des touristes. Des quartiers résidentiels aux centres-villes animés, les possibilités sont infinies. Explorez les complexités de la gestion urbaine et suivez les besoins et les demandes de vos citoyens.

Voyez votre ville se développer et se transformer au fil du temps. Avec ses graphismes époustouflants, aussi beaux que détaillés, Cities: Skylines II donne vie à votre ville.