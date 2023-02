Cities: Skylines - Remastered, un portage PS5 et Xbox Series X|S aux multiples fonctionnalités améliorées annoncé et daté

Déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch, Cities: Skylines est toujours l'une des références des jeux de simulation urbaine. Paradox Interactive et Colossal Order le savent bien, et vont donc prolonger son cycle de vie avec un portage sur next-gen, amélioré par rapport aux autres versions consoles.



L'édition PS5 et Xbox Series X|S s'appellera Cities: Skylines - Remastered, et sera disponible le 15 février 2023 au prix de 39,99 €, avec une upgrade next-gen gratuite pour les détenteurs d'une version PS4 ou Xbox One. Elle proposera tout le contenu de l'original, avec en prime 25 tuiles constructibles (16 de plus que sur old gen), un outil de sélection rapide, une interface utilisateur améliorée grâce à des placements de précision, un indicateur de distance et des options d'accrochage optimisées, un nouveau panneau de contrôle environnemental pour paramétrer l'heure de la journée, la pluie, le brouillard et la coloration de l'environnement, un éditeur de carte, et davantage de détails graphiques.

En prime, Cities: Skylines - Remastered débloquera les versions PS4 ou Xbox One si vous ne les avez pas déjà, et comprendra l'extension After Dark. Les autres DLC seront proposés de manière payante dans les mois à venir. Vous pouvez vous procurer Cities: Skylines à partir de 30,53 € sur Amazon.fr.

