Cities: Skylines II, une mauvaise nouvelle sur consoles et du changement sur PC

Déjà couronnés du succès critique d'un premier volet qui fait mieux que le SimCity de 2013, Colossal Order et Paradox Interactive reviendront avec une suite, Cities: Skylines II, attendue sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Ça, c'était ce qui était prévu depuis des mois, mais les développeurs ont une mauvaise nouvelle.

Sur le forum officiel du jeu de gestion, Colossal Order annonce que les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S sont repoussées au printemps 2024, afin de laisser davantage de temps aux développeurs pour peaufiner ces versions consoles. Dommage pour les joueurs qui devront patienter de longs mois supplémentaires.

Sur PC, il y a aussi du changement, mais cela ne concerne pas la date de sortie, toujours fixée au 24 octobre. Non, les studios ont revu à la hausse les configurations minimale et recommandées pour Cities: Skylines II, il faudra un PC un peu plus moderne, voici les nouvelles configurations requises :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 Home 64 Bit Windows 10 Home 64 Bit

ou

Windows 11 Processeur Intel Core i7-6700K

ou

AMD Ryzen 5 2600X Intel Core i5-12600K

ou

AMD Ryzen 7 5800X Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go)

ou équivalent AMD NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Go)

ou équivalent AMD Mémoire vive 8 Go 16 Go

Vous pouvez précommander Cities: Skylines II à partir de 47,49 € sur Amazon, la Fnac et Gamesplanet.