Cities: Skylines II, et encore un coup dur pour les fans

Sur le papier, Cities: Skylines II avait tout pour cartonner. Colossal Order et Paradox Interactive se sont mis dans la poche les amateurs de jeux de construction et de gestion de villes déçus par SimCity (2013) avec un excellent premier volet, mais cette suite a bien du mal à convaincre. La faute à de gros soucis d'optimisation sur PC, qui retardent tout le planning des développeurs.

Les choses s'améliorent petit à petit, des contenus additionnels ont même vu le jour, mais les joueurs n'ont pas été convaincus. Colossal Order et Paradox Interactive devaient sortir prochainement des Creator Packs (Modern Architecture et Urban Promenades) ainsi que l'extension Bridges & Ports. Mais les développeurs annoncent que l'Asset Editor est l'élément le plus attendu par la communauté, ils veulent se concentrer sur cet outil pour moddeurs et repoussent les Creator Packs au quatrième trimestre 2024, tandis que Bridges & Ports sortira seulement au deuxième trimestre 2025.

C'est encore un coup dur pour les fans, qui attendent depuis de longs mois que Cities: Skylines II soit enfin à la hauteur de leurs espérances. Les studios évoquent brièvement les versions consoles, expliquant qu'ils n'ont rien de neuf à annoncer. Il faudra patienter pour découvrir le jeu sur PS5 et Xbox Series X|S... Vous pouvez retrouver Cities: Skylines II à 41,99 € sur Gamesplanet.