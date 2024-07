Cities: Skylines II, encore une mauvaise nouvelle pour la version consoles

L'éditeur Paradox Interactive et le développeur Colossal Order ont lancé en octobre 2023 Cities: Skylines II, suite de leur jeu de construction de ville. Un titre uniquement disponible sur PC, il faut dire que les développeurs ont beaucoup de mal à optimiser et corriger les bugs du jeu. Les studios ont déjà repoussé le lancement des contenus additionnels, mais également des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Aux dernières nouvelles, Cities: Skylines II devait arriver sur les consoles de salon de dernière génération en octobre 2024, soit un an après la version PC. Mais Colossal Order prend la parole sur le forum officiel du jeu pour annoncer que Cities: Skylines II est encore repoussé sur PS5 et Xbox Series X|S. Le studio galère toujours avec la stabilité et les performances de son portage, il espère désormais soumettre une version stable du jeu en août prochain, ce qui lui permettra alors de fixer une nouvelle date de sortie.

Si vous êtes motivés, vous pouvez précommander Cities: Skylines II - Day One Edition contre 45,99 € sur Amazon et Fnac, ou acheter le jeu contre 42,99 € sur Gamesplanet.