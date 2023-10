Cities: Skylines II, les développeurs mettent en garde les joueurs PC

Colossal Order et Paradox Interactive vont sortir Cities: Skylines II, la suite de leur jeu de gestion d'une ville, dans les prochains jours. Du moins sur PC, car les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S ont été repoussées, les développeurs ont besoin de davantage de temps pour les peaufiner. Et sur ordinateurs, les configurations requises avaient été revues à la hausse.

Malgré tout cela, il semblerait que Cities: Skylines II sorte avec un peu trop d'avance. Les développeurs ont partagé un nouveau communiqué sur leur forum officiel afin de prévenir les joueurs sur PC : le jeu ne sera pas très bien optimisé au lancement. Pour autant, Colossal Order est fier des fonctionnalités de son jeu, et il compte en faire profiter les joueurs dès la fin du mois, comme prévu. Le studio déclare ainsi :

Cities: Skylines II est un titre de nouvelle génération et, naturellement, il nécessite certaines exigences matérielles. Cela dit, même si notre équipe a travaillé sans relâche pour offrir la meilleure expérience possible, nous n’avons pas atteint l’objectif que nous avions visé. À la lumière de cela, nous pensons toujours que pour le long terme du projet, le sortir maintenant est la meilleure voie à suivre. Nous sommes fiers du gameplay et des fonctionnalités uniques de Cities: Skylines II, et nous pensons sincèrement qu'il offre une expérience formidable que vous apprécierez. Nous améliorerons continuellement le jeu au cours des prochains mois, mais nous souhaitons également gérer les attentes en matière de performances pour la prochaine version. Notre ambition est que Cities: Skylines II soit apprécié par le plus grand nombre de joueurs possible, et nous nous engageons à faire en sorte qu'il atteigne tout son potentiel.

En clair, si vous avez un ordinateur un peu vieillissant, profiter de Cities: Skylines II au lancement risque d'être compliqué, mais les développeurs vont tout faire pour l'optimiser après le lancement, prévu le 24 octobre prochain. Ça sent quand même l'Early Access qui ne s'assume pas. Vous pouvez précommander le jeu sur Amazon, la Fnac et Gamesplanet.