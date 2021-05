Paradox tease un nouveau jeu par les créateurs de Cities: Skylines

Paradox Interactive et Colossal Order ont lancé Cities: Skylines en 2015, un city builder qui a rapidement cartonné et qui a été porté par la suite sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Le titre a eu droit à de nombreux contenus additionnels, comme tous les jeux de l'éditeur, mais il est temps de passer à la suite.

La PDXCON Remixed, évènement en ligne organisé par Paradox Interactive, se tiendra la semaine prochaine, mais l'éditeur a tenu à partager dès cette semaine un petit communiqué sur Steam pour tenir aux courants les fans de Cities: Skylines.

Nous pouvons confirmer que nous travaillons actuellement sur un projet avec Colossal Order, mais il est encore trop tôt dans le développement pour partager davantage d'informations pour le moment.

Le studio de développement planche donc sur un nouveau jeu avec Paradox Interactive, tous les fans croisent évidemment les doigts pour qu'il s'agisse de Cities: Skylines 2. Mais les possesseurs du premier volet auront encore droit à de la nouveauté, l'éditeur tease « encore une ou deux surprises en magasin ». Des surprises qui seront sans doute dévoilées lors de la PDXCON Remixed du 21 au 23 mai prochain, au milieu des autres jeux de Paradox Interactive (Crusader Kings III, Empire of Sin, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Age of Wonders: Planetfall). Vous pouvez acheter Cities Skylines Complete Edition à 23,99 € sur Amazon.

