Ratatan : le créateur de Patapon tease un nouveau jeu de rythme et d'action

Si vous avez possédé une PlayStation Portable dans les années 2000, vous avez sans doute eu Patapon, un jeu de rythme un peu loufoque dans lequel le joueur incarnait le dieu des Patapons, appuyant en rythme sur un tambour afin de faire avancer ces petites créatures dans les niveaux. Un titre qui a eu droit à une suite, puis à une version remastérisée sur PS4.

Mais désormais, le concepteur de Patapon passe à autre chose. Hiroyuki Kotani, designer des jeux, a fondé Ratata Arts et développe depuis un moment Project JabberWocky, qui vient d'être présenté officiellement sous le titre de Ratatan. Un jeu encore bien mystérieux, seul un teaser est à découvrir ci-dessus, mais il s'agira d'un jeu de rythme et d'action qui passera par une campagne de financement participatif sur Kickstarter, à partir du 31 juillet prochain. En plus de Hiroyuki Kotani, nous retrouvons sur Ratatan le producteur Kazuto Sakajiri (The Eye of Judgment) et le compositeur Kenmei Adachi (Patapon, LocoRoco, Gran Turismo).

Ratatan n'a pas de date de sortie ni de plateformes précises, les développeurs promettent déjà d'en dire davantage dès le 29 juillet prochain, un peu avant le lancement de la campagne Kickstarter. Le titre sera édité par TVT, orienté vers les jeux multijoueurs, de quoi donner des indices. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.