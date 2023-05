Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, une suite logique officialisée, date de sortie et point sur les nouveautés

Habitué aux suites à gogo pour ses franchises RIDE, SBK, MotoGP, Monster Energy Supercross: The Official Videogame, MXGP et consorts, le spécialiste italien des jeux de course Milestone fera-t-il de même pour Hot Wheels Unleashed ? Avec 2 millions de ventes et plus de 8 millions de joueurs, il aurait après tout tort de ne pas capitaliser sur ce succès. Et d'après billbil-kun, l'informateur français qui vise toujours juste, une suite serait sur le point d'être annoncée.

Il révélait chez Dealabs il y a quelques jours que nous aurions droit à un Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, vendu sous trois formes. Nous aurions le choix entre une édition standard, agrémentée du DLC Rust and Fast en cas de précommande, une édition Deluxe ajoutant un Season Pass Vol. 1 et les extensions Twin Mill, AR All-Star, Speed and Style et Honda Modern Classics, ainsi que le bonus de précommande Unstoppables, et enfin l'édition Legendary, ajoutant elle un Season Pass Vol. 2, les DLC Highway 35 WR, Monster Trucks, Old but Gold et Mercedes-Benz, ainsi que les packs Speed Kings et Just a Scratch pour les précommandes. Elles coûteraient respectivement 49,99 €, 69,99 € et 89,99 €.

Il précise aujourd'hui que la date de sortie de Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged serait calée au 19 octobre 2023, et les précommandes ouvriraient aux alentours de 18h00 aujourd'hui : s'il dit vrai, l'officialisation devrait survenir dans les heures à venir. D'ici là, Hot Wheels Unleashed est disponible à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged vient sans surprise d'être confirmé. Il sortira bien le 19 octobre sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch, et inclura des décors et véhicules inédits, des sauts et dash latéraux, davantage d'options de personnalisation et une campagne narrative.

NOUS SOMMES DE RETOUR !

Si vous avez trouvé le premier chapitre génial, tenez-vous prêts, car nos nouvelles fonctionnalités vont vous coller à votre siège ! TOUJOURS PLUS DE ROUES

Avant toute chose : faites de la place sur votre étagère virtuelle, car vous aurez accès à 130 véhicules de différents types ! En plus des Hot Wheels Originals, vous pourrez profiter des Hot Wheels Monster Trucks et des véhicules du monde du divertissement. Vous pouvez maintenant conduire des motos et des véhicules tout-terrain dans un style unique pour aborder chaque circuit de la façon la plus stratégique possible ! Les catégories de véhicules sont maintenant définies par un tout nouveau système pouvant être amélioré via un arbre de compétences prévu à cet effet qui affectera directement leurs performances. Faites de votre voiture un engin inarrêtable ! DE NOUVEAUX LIEUX À DÉCOUVRIR

Qu'ils se trouvent dans le jardin d'une maison ou sur le minigolf d'un village, vos circuits seront toujours entourés d'un environnement à couper le souffle !Découvrez 5 nouveaux lieux, percez leurs secrets et créez-vous une place sur leurs circuits et leurs podiums. Les nouveaux terrains constituent un nouvel ajout fantastique qui rendra vos courses encore plus excitantes et difficiles. L'herbe ou encore le sable affecteront la maniabilité de votre véhicule : gardez cela à l'esprit en choisissant votre véhicule. La stratégie occupe dorénavant une place encore plus importante ! MONTREZ VOS MEILLEURES FIGURES

Avant d'impressionner vos adversaires avec une grande victoire, éblouissez-les avec des figures à couper le souffle ! En plus du Drift et du Boost, vous pouvez maintenant vous la raconter avec votre Dash latéral et vos sauts simples ou doubles. Utilisez-les intelligemment et au bon moment pour percuter vos adversaires et les projeter hors du circuit… ou tout simplement éviter des barrières !Les nouveaux sauts vous permettront d'éviter les embouteillages et de trouver de nouveaux raccourcis secrets ! À VOTRE GUISE

Êtes-vous un casse-cou qui transforme toutes ses courses en pure adrénaline ou êtes-vous plutôt du genre à tester vos limites ? Vous aimez les « gros accidents » ? Eh bien, HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged ne vous décevra pas. Il vous permettra de profiter de différents modes de jeu selon vos envies, à la fois en ligne et hors ligne. FAITES PARLER VOTRE CRÉATIVITÉ !

Les éditeurs les plus attendus sont de retour ! Créez le circuit de vos rêves avec le puissant éditeur de circuits ou profitez des meilleures créations de la communauté ! Bien sûr, de superbes circuits méritent de superbes voitures. Le nouvel éditeur de livrée a tout ce qu'il vous faut : ses nouveaux outils tels que l'éditeur de stickers vous permettront de créer et de sauvegarder des motifs et des formes afin de donner vie à votre œuvre d'art. Nous faisons confiance à votre imagination ! UNE TOUTE NOUVELLE HISTOIRE

Prenez-nous au mot. Le nouveau mode campagne propose une toute nouvelle aventure narrative ! La ville est attaquée par des créatures et ne peut compter que sur vous pour la défendre. Comment ? C'est simple, en gagnant des courses désignées et en relevant des défis ! OK, ce ne sera peut-être pas si facile… mais vous vous amuserez bien ! Soyez prêts à recevoir une médaille de champion, mais aussi à revêtir une cape de héros !

