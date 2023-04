Hot Wheels Unleashed : 2 millions de ventes, 8 millions de joueurs et autres chiffres

Sorti en septembre 2021 sur ordinateurs et consoles, Hot Wheels Unleashed aura été une agréable surprise, Milestone ayant réussi à allier l'univers des petites voitures de Mattel avec les mécaniques d'un vrai jeu de course arcade et complet. Le titre a même eu droit à une Game of the Year Edition pour son premier anniversaire.

Mais aujourd'hui, le développeur italien est de retour avec deux gros chiffres. Hot Wheels Unleashed s'est vendu à deux millions d'exemplaires et compte huit millions de joueurs. Rassurez-vous, le studio sait encore compter, rappelons que Hot Wheels Unleashed a été offert aux abonnés PlayStation Plus en octobre 2022 puis rajouté au PC/Xbox Game Pass il y a quelques mois, de quoi attirer pas mal de curieux. Milestone partage au passage une petite infographie indiquant que les joueurs ont passé 939 ans en cumulé à jouer à Hot Wheels Unleashed et créé plus de 1,3 million de contenus (livrées et circuits) avec l'éditeur in-game. Et la voiture la plus pilotée est la Hot Wheels Twin Mill 2021, utilisée dans plus de 20 % des courses lancées. Mike DeLaet, directeur général des jeux numériques chez Mattel, commente :

Nous sommes toujours heureux de trouver d'excellents partenaires qui nous aident à faire découvrir de manières inédites les marques Mattel aux fans. Milestone a fait un travail incroyable avec Hot Wheels Unleashed et nous sommes heureux que toute la communauté Hot Wheels ait aimé le jeu autant que nous avons aimé le créer.

Luisa Bixio, PDG de Milestone, rajoute :

Hot Wheels possède l'une des bases de fans les plus engagées et les plus passionnées de toutes les marques du monde. Nous sommes fiers que Mattel nous ait fait confiance pour donner vie à la marque à travers Hot Wheels Unleashed et nous sommes ravis de la réaction des consommateurs.

