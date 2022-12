Xbox Game Pass : le programme des nouveautés de début décembre 2022 dévoilé, avec un gros jeu Star Wars récent

Le mois de décembre vient de commencer et Xbox devrait bientôt nous partager les jeux qui seront intégrés au catalogue dans le Game Pass pour les deux prochaines semaines. Avant cela, il ouvre les hostilités en confirmant l'arrivée d'un premier gros titre dans le service dès la semaine prochaine.

Oui, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, épisode spécial retraçant les 9 films avec des niveaux inédits et un gameplay plus riche que jamais, va bel et bien débarquer dans le Xbox Game Pass ! Cela se passera le 6 décembre 2022 et concernera bien les Xbox One que les PC et le Xbox Cloud Gaming.

Un atout de plus pour le Game Pass, auquel vous pouvez vous abonner en version Ultimate pour profiter de l'ensemble de ses services pour 12,99 € par mois.

Mise à jour : finalement, Xbox vient déjà de confirmer l'ensemble du programme jusqu'à la mi-décembre, avec également le portage de Eastward, High on Life et Metal: Hellsinger.

Disponible

Eastward (Cloud, Console & PC)

Découvrez le monde étonnant et merveilleux d’Eastward. Montez à bord du train qui traverse le continent en ruine de part en part, et descendez-en pour explorer les villes animées, les étranges campements et les forêts obscures que vous verrez en chemin. Repoussez des monstres bizarres et des boss féroces avec l’arme de prédilection de John, qu’il s’agisse d’un lance-flammes, d’un lance-pignons ou de votre fidèle poêle à frire et utilisez les pouvoirs mystiques de Sam lors de cette aventure inhabituelle dans l’inconnu.

The Walking Dead: L’Ultime Saison (Cloud, Console & PC)

Après des années d’errance passées à faire face à des dangers aussi morts que vivants, Clementine a peut-être trouvé un foyer : une école reculée. Mais pour le protéger… un sacrifice est nécessaire. Clementine doit se reconstruire, s’imposer comme leader et s’occuper d’AJ, l’orphelin qu’elle considère comme son frère. Dans cette poignante et ultime saison, vos choix définissent vos relations et déterminent comment se conclut l’histoire de Clementine.

Totally Reliable Delivery Service (PC)

Accrochez fermement vos ceintures et faites vrombir le moteur de votre camionnette, c’est l’heure de livrer des colis ! Rejoignez jusqu’à trois de vos amis et travaillez comme bon vous semble dans ce bac à sable. Affrontez la physique impitoyable du jeu, conduisez votre véhicule favori et remplissez les différentes tâches du mieux que possible. Les livraisons, vous en faites votre affaire !

Prochainement

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (Cloud, Console & PC) – 6 décembre

Une expérience inoubliable dans la galaxie Star Wars, qui propose le casting le plus riche de la série et de nombreux véhicules, de nouvelles mécaniques de combat immersives, une grande diversité de planètes à explorer et plus encore ! Vous pourrez revivre toute la Saga Skywalker tout en profitant de l’humour LEGO. Choisissez le premier volet de n’importe quelle trilogie : La Menace Fantôme, Un Nouvel Espoir ou L’éveil de la Force et commencez votre aventure !

Hello Neighbor 2 (Cloud, Console & PC) – 6 décembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : À mi-chemin entre horreur et infiltration, Hello Neighbor 2 vous met au défi de déterrer les secrets d’un voisin étrange. Affrontez un adversaire complexe contrôlé par une I.A. de pointe qui évolue selon vos actions et celles de tous les autres joueuses et joueurs ! Au fur et à mesure, le voisin s’adapte aux actions récurrentes de la communauté, modifiant ainsi sa façon d’agir pour adopter un comportement qui ne manquera pas de vous surprendre. Réussirez-vous à vous montrer plus malin·e que ce voisin mystérieux et à découvrir ce qu’il cache ?

Chained Echoes (Cloud, Console & PC) – 8 décembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Valandis est en guerre. Les trois royaumes s’affrontent depuis des siècles et la paix ne semble pas envisageable. Pourtant, une arme magique de destruction massive peut apaiser les tensions, mais pas pour longtemps. Préparez-vous pour une aventure dans un monde rempli de merveilles, de magie, de méchas, de personnages attachants, de vaisseaux volants et d’adversaires coriaces. Arriverez-vous à faire en sorte que la paix demeure avec votre groupe de héros ?

Metal: Hellsinger (Xbox One) – 8 décembre

Les membres du Game Pass pourront découvrir Metal: Hellsinger sur Xbox One dès le 8 décembre ! Le jeu est déjà disponible dans le Cloud, sur PC et Xbox Series X|S via le Game Pass. Metal: Hellsinger est un FPS basé sur le rythme, dans lequel votre capacité à tirer en rythme améliore votre expérience. Plus vos tirs sont synchronisés avec le rythme, plus la musique devient intense, et plus vous provoquez de destruction. Instaurez la peur dans le cœur des démons et traversez huit enfers pour atteindre le plus pur des objectifs : la vengeance.

High On Life (Cloud, Console & PC) – 13 décembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Justin Roiland, le co-créateur de Rick & Morty et Solar Opposites, vous propose sa nouvelle aventure : High On Life. À peine sorti du lycée, sans emploi ni ambition, vous n’avez vraiment rien pour vous, jusqu’à ce qu’un cartel extraterrestre entendant se shooter à l’humanité envahisse la Terre. Accompagné de vos armes parlantes charismatiques, vous devrez répondre à l’appel de l’aventure et devenir le chasseur de primes intergalactique le plus meurtrier que le cosmos ait jamais connu.

Potion Craft (Console et PC) – 13 décembre

L’heure est venue d’entamer votre périple sur La Voie de l’Alchimiste, d’apprendre les secrets de la fabrication de potions, et de forger votre propre destin pour devenir l’alchimiste dont cette ville a besoin. Vous contrôlez votre échoppe : inventez de nouvelles recettes, séduisez vos clients et expérimentez autant que vous le souhaiterez.

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Cloud, Console & PC) – 15 décembre

Collectionnez les meilleurs véhicules de l’univers Hot Wheels, construisez des circuits spectaculaires et plongez dans des courses à couper le souffle. Prouvez vos compétences en participant à des circuits époustouflants et préparez-vous à vous amuser ! Faites la course côte à côte avec vos amis en mode écran partagé à 2 ou affrontez jusqu’à 12 adversaires dans des défis en ligne.

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Console & PC) – 15 décembre

Un jeu d’aventure en 2.5D mêlant action, énigmes et plateforme, avec des éléments de jeu de rôle. C’est une aventure pour petits et grands dans laquelle vous devez sauver des créatures fantasques en rendant à votre monde ses couleurs d’autrefois !

Au cas où vous l’auriez manqué

Battlefield 2042 (Cloud, Console & PC) EA Play – Disponible

Les membres du PC Game Pass et du Xbox Game Pass Ultimate peuvent maintenant prendre part au combat via EA Play ! Battlefield 2042 est un jeu de tir à la première personne qui marque le retour de la guerre totale emblématique de la franchise. Dans un futur proche où le chaos a transformé le monde, adaptez-vous et triomphez sur des champs de bataille dynamiques avec l’aide de votre escouade et d’un arsenal de pointe. Pour en savoir plus sur la Saison 3, Crescendo, consultez cet article !

Mises à jour et contenu téléchargeable

Essai de Need for Speed Unbound via EA Play – Disponible

Démarrez vos moteurs ! Les membres du PC Game Pass et du Xbox Game Pass Ultimate peuvent essayer Need for Speed Unbound pendant 10 heures via EA Play ! Prouvez que vous avez ce qu’il faut pour remporter le Grand, la course de rue ultime de Lakeshore. Au cours de 4 semaines de courses intenses, gagnez assez d’argent pour participer aux qualifications hebdomadaires, écrasez la concurrence et entrez dans la légende de la course de rue, tout en gardant une longueur d’avance sur la police. Ce nouvel opus de la franchise Need for Speed de Criterion Games vous propose des campagnes solo et multijoueur distinctes pour des heures d’action électrique sous haute tension.

Conan Exiles : Chapitre 2 – 6 décembre

Le jeu de survie multijoueur en ligne se déroulant dans le monde sauvage de Conan le Barbare continue à grandir. Après l’arrivée de la sorcellerie dans la mise à jour précédente, le Chapitre 2 propose de nouvelles fonctionnalités et du contenu inédit. Chassez des sorciers incarnés par l’intelligence artificielle et capturez-les morts ou vifs pour obtenir de précieuses récompenses. Prenez le risque d’explorer pour croiser la route de boss sorciers uniques.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

3 mois d’essai gratuit Apple TV+ et Apple Music – Disponible

Jusqu’à la fin du mois de mars, les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent obtenir 3 mois d’essai gratuit d’Apple TV+ et d’Apple Music. Profitez d’Apple TV+, avec ses films primés aux Oscars, ses séries récompensées aux Emmy Awards, ses documentaires innovants et ses divertissements pour toute la famille. Vous pourrez aussi découvrir plus de 100 millions de morceaux, des playlists créées par des expert·e·s et plus encore grâce à Apple Music. Pour en savoir plus, lisez cet article !

Ils nous quittent le 15 décembre

Les jeux suivants quitteront bientôt la bibliothèque du Game Pass, c’est le moment de revoir vos priorités et d’en profiter avant qu’ils ne s’en aillent ! Souvenez-vous que vous pouvez profiter de la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et les conserver dans votre collection.