Xbox Game Pass : les premiers ajouts de juillet 2024 dévoilés, un programme qui ne fait pas trop de vagues

Si le début du mois de juin avait vu l'ajout dans le PC/Xbox Game Pass des deux Octopath Traveler et The Callisto Protocol, la deuxième moitié fut bien plus calme en dehors de l'incontournable EA Sports FC 24. La tendance va se poursuivre durant au moins les deux prochaines semaines avec pas mal de nouveautés, mais sans grosse production, malgré les ajouts day one de Magical Delicacy et Flock. Bref, c'est l'été et les vacances, l'occasion de découvrir des productions moins connues ou plus anciennes.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet pour ce début juillet, mais aussi les quelques départs de jeux qui auront lieu à la moitié du mois.

Bientôt disponibles

Journey to the Savage Planet (Cloud, Console et PC) - 3 juillet

Il fait son retour dans le Game Pass ! En tant qu’employé de Kindred Aerospace, la quatrième entreprise la plus performante en matière d’exploration interstellaire, les explorateurs sont déposés sur un rocher inconnu et lointain, plein de dangers, de mystère et de nombreuses créatures extraterrestres à l’odeur nauséabonde. Vous devrez explorer, combattre, sauter, récupérer, fabriquer et faire exploser votre passage à travers un monde inconnu pour déterminer si cette planète étrange est convenable à l’habitation humaine.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Cloud, Console et PC) - 3 juillet

Nickelodeon All-Star Brawl 2 offre un affrontement épique avec le plus impressionnant panel de combattants jamais réuni ! Sélectionnez vos combattants favoris, maîtrisez leurs techniques de combat uniques et déchaîner les nouveaux Supers pour achever vos adversaires avec des amis ou à travers une campagne en solo de type roguelike originale !

Cricket 24 (Cloud, Console et PC) - 9 juillet

Cricket 24 est l’apogée d’une décennie de développement de jeux vidéo de cricket et inclut des équipes aux quatre coins du monde. Les joueurs pourront se mesurer aux grandes nations du cricket, y compris l’Australie et l’Angleterre, dans les compétitions officielles des Ashes, des Antilles, de la Nouvelle-Zélande, de l’Irlande et plus encore, et pour la première fois, des équipes professionnelles indiennes de T20, le tout se déroulant dans plus de 50 stades officiels minutieusement détaillés.

The Case of the Golden Idol (Cloud, Console et PC) - 9 juillet

Chaos, magie et meurtre des plus abjects ! Examinez les indices et utilisez vos pouvoirs de déduction pour résoudre le mystère tordu de l’héritage maudit d’une famille et une série de morts atroces dans ce jeu d’aventure en point-and-click.

Neon White (Cloud, Console et PC) - 11 juillet

Un jeu d’action à la première personne ultra-rapide centré sur l’éradication de démons au sein du Paradis. Vous êtes White, un assassin choisi depuis l’Enfer pour concourir avec d’autres tueurs de démons pour tenter de gagner sa place éternelle au Paradis. Les autres assassins semblent familiers, cependant… les connaissiez-vous dans une vie antérieure ?

Tchia (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 11 juillet

Escaladez, planez, nagez et naviguez avec votre bateau entre les îles d’un archipel de toute beauté et découvrez un monde bac à sable où la physique dicte vos aventures. La version Xbox inclut la dernière mise à jour du jeu qui comprend huit nouvelles mélodies de l’âme, de nouvelles tenues et bénéficiez de bonus en assortissant vos articles cosmétiques.

Magical Delicacy (Cloud, Console et PC) - 16 juillet

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Un jeu de plateforme en pixel art plein de bienveillance. Cuisinez des délices magiques à partir d’une vaste collection d’ingrédients dans votre propre boutique. Explorez une ville inconnue et livrez de délicieuses gourmandises aux habitants. Apprenez de nouvelles façons de vous déplacer, découvrez des secrets et vivez une expérience unique dans un monde de sorcellerie.

Flock (Cloud, Console et PC) - 16 juillet

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Flock est un jeu coopératif multijoueur qui célèbre le plaisir de voler et de rassembler de charmantes créatures volantes, elles aussi, avec vos amis. Planez à travers de magnifiques paysages, à la recherche de créatures rares et insaisissables à ajouter à votre volière.

Au cas où vous l’auriez manqué

Wartales (Xbox One) - Disponible dès maintenant

Wartales est désormais disponible sur Xbox One, en plus du cloud, PC, et Xbox Series X|S ! Wartales est un RPG en monde ouvert dans lequel vous dirigez un groupe de mercenaires à la recherche de richesses à travers un immense univers médiéval. Explorez le monde, recrutez des compagnons, collectez des primes et dévoilez les secrets des tombes des anciens.

Mises à jour et contenus téléchargeables

Palworld: Sakurajima Update - Disponible dès maintenant

La première grande mise à jour, « Mise à jour Sakurajima », est arrivée ! Explorez une nouvelle île, rencontrez des tonnes de nouveaux Pals et sous-espèces, défiez-vous avec un nouveau raid et des boss plus coriaces ! Vous pouvez profiter du nouveau niveau maximum et de plus de contenu ! Jouez seul ou rejoignez vos amis sur des serveurs Xbox dédiés !

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

EA Sports FC 24: Supercharge Pack - Disponible dès maintenant

Créez l’équipe ultime ! Les membres Ultimate obtiennent le pack Supercharge EA Sports FC 24 comprenant 11 joueurs or rares et un prêt d’un joueur au choix de l’équipe de la saison.

Warframe: Wake Up Tenno Bundle - Disponible dès maintenant

Éveillez-vous en tant que guerrier invincible et combattez aux côtés de vos amis dans ce jeu d’action axé sur l’histoire. L’avantage du bundle « Réveillez-vous, Tenno » renforce votre arsenal avec des éléments précieux tels qu’un Réacteur Orokin et un Catalyseur Orokin, des Boosters d’Affinité et Crédits de 3 jours et plus encore. De plus, vous pouvez améliorer votre apparence avec le skin Aspect Excalibur Immortel !

The Elder Scrolls Online: 10-Year Anniversary Pack #2 - Disponible dès maintenant

La célébration de The Elder Scrolls Online se poursuit avec un nouveau pack du 10e anniversaire pour que les joueurs et les joueuses améliorent leur expérience de jeu ! Ce pack inclut un Parchemin de respécialisation des compétences et trois Parchemins d’Expérience pour l’extension Gold Coast.

Ils nous quittent le 15 juillet

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c’est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et continuer à y jouer.