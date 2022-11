Xbox Game Pass : les nouveautés de fin novembre 2022 dévoilées, avec encore plein de jeux en day one

Nous sommes pile à la mi-novembre et il est donc déjà temps pour Xbox de faire le point sur les jeux qui seront ajoutés au Game Pass pour la deuxième moitié du mois, après deux premières semaines déjà intéressantes. Le programme est varié, avec la sortie en exclusivité et en day one de Pentiment et Somerville aujourd'hui, l'arrivée promise de Dune: Spice Wars le 17, Gungrave G.O.R.E, Soccer Story, Lapin et Warhammer 40,000: Darktide le jour de leur sortie, ou encore Insurgency: Sandstorm en cloud et sur consoles.

Le calendrier complet avec également quelques départs est disponible ci-dessous.

Disponible

Pentiment (Cloud, Console & PC)

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Développé par Obsidian et les Xbox Game Studios, ce jeu de rôle historique au style graphique unique vous propose de résoudre un mystère dans l’Allemagne du début du XVIe siècle. Vous y incarnez un astucieux illustrateur pris dans une série de meurtres à l’abbaye de Kiersau sur une période de vingt-cinq années, au cours desquelles vous verrez chacun des protagonistes évoluer. Vous seul pouvez démasquer l’assassin, mais chacun de vos choix aura des répercussions irréversibles et vous mènera au cœur d’une véritable conspiration.

Somerville (Cloud, Console & PC)

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : À la suite d’une catastrophe, vous devez trouver le moyen de réunir votre famille. Somerville est une aventure de science-fiction ancrée dans les répercussions intimes que peut avoir un conflit à grande échelle. Plongez dans cette expérience narrative conçue à la main et présentant un magnifique paysage rural.

Prochainement

Dune: Spice Wars (Aperçu) (PC) – 17 novembre

Comme nous vous l’annoncions à l’occasion de la Paris Games Week 2022, Dune: Spice Wars débarque dans le Game Pass ! Il s’agit d’un jeu de stratégie en temps réel intégrant des éléments de 4X, développé par les Français de Shiro Games, à qui l’on doit déjà Northgard. Plongez dans l’univers révolutionnaire de Dune, né sous la plume de Frank Herbert, et menez votre faction au combat pour asseoir votre hégémonie sur la planète désertique et inhospitalière d’Arrakis. La mise à jour Air et Sable sera également disponible le 17 novembre, elle ajoute de nouvelles couches de stratégie avec ses unités aériennes, de nouveaux bâtiments ainsi que des améliorations diverses.

Ghostlore (Aperçu) (PC) – 17 novembre

Ghostlore est un Action-RPG Eastpunk dans lequel vous combattrez des monstres du folklore de l’Asie du Sud-Est. Il s’inspire d’action-RPGs classiques comme Diablo II et Titan Quest et propose un système de personnalisation des objets et des personnages très riche, des cartes générées de manière procédurale et une esthétique rétro digne des années 90.

Lapin (Cloud, Console & PC) – 17 novembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Lapin est un jeu de plateforme en 2D suivant les aventures d’un groupe courageux de lapins explorateurs. Cinq lapins vivaient sous un parc avant que des travaux ne les forcent à quitter leur terrier adoré. Vous devrez aider Liebe et ses amis à explorer le monde en profitant d’un gameplay précis. Rencontrez de nouveaux amis, souvenez-vous du passé et bondissez jusqu’à la fin de votre périple !

Norco (Cloud & Console) – 17 novembre

Une aventure narrative point & click de style gothique, qui vous plonge dans la banlieue miteuse et les marécages industrialisés d’une Louisiane dénaturée. Votre frère Blake a disparu suite au décès de votre mère. Pour espérer le retrouver, vous allez devoir suivre une androïde de sécurité en fuite dans les raffineries, galeries commerciales et canaux d’évacuation des faubourgs de La Nouvelle-Orléans.

Gungrave G.O.R.E (Cloud, Console & PC) – 22 novembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Un jeu de tir débordant de style à la troisième personne dans lequel vous incarnez Grave, un malfrat revenu d’entre les morts et l’antihéros dur à cuire de vos rêves. À vous d’exterminer des tonnes d’ennemis dans un ballet sanglant. Utilisez vos pistolets Cerberus aux munitions illimitées et votre cercueil transformable pour réaliser des combos dévastateurs avec un maximum de dégâts, mais toujours avec style.

Insurgency: Sandstorm (Cloud & Console) – 29 novembre

Combattez dans les zones de conflit d’une guerre moderne, au travers d’une série de modes multijoueurs coopératifs et compétitifs intenses. Grâce à une immersion sans précédent, ressentez chaque balle et craignez chaque impact dans des combats rapprochés palpitants. La mort vous attend à chaque tournant. Les munitions sont précieuses, faites preuve de tactique et travaillez en équipe pour progresser vers votre objectif et arracher la victoire.

Soccer Story (Cloud, Console & PC) – 29 novembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Soccer Story est un RPG d’aventure dans lequel la physique est très importante et chaque problème peut être réglé avec votre fidèle ballon magique. Au fil de votre périple, vous devrez battre vos adversaires en 1 contre 1, participer à des matchs de différents sports, mais toujours avec votre ballon de football, bien sûr, et résoudre des énigmes !

Warhammer 40,000: Darktide (PC) – 30 novembre

Disponible dès sa sortie dans le PC Game Pass : Reprenez la ville de Tertium aux hordes d’ennemis assoiffés de sang dans ce jeu de tir intense et brutal. Warhammer 40,000: Darktide est la nouvelle expérience en coopération par l’équipe primée à l’origine de la série Vermintide. Avec la chute de Tertium, les parias s’élèveront.

Au cas où vous l’auriez manqué

Vampire Survivors (Cloud) – Disponible

Un jeu de survie chronométré au gameplay minimaliste et doté d’éléments rogue-lite. Il n’y a nulle part où se cacher. Tout ce que vous pouvez faire, c’est essayer de survivre à cette nuit maudite en récupérant le plus d’or possible pour le survivant suivant, avant que la mort ne mette fin à vos souffrances.

Contenu téléchargeable et mises à jour

The Elder Scrolls Online: Firesong – Disponible

Vivez la conclusion de la saga de L’Héritage des Brétons dans The Elder Scrolls Online: Firesong, disponible aujourd’hui sur les consoles Xbox. Découvrez une toute nouvelle zone, la mystérieuse île de Galen et une histoire qui vous plongera dans l’univers et le quotidien des Druides des Systres, qui ont fait de Galen leur foyer. Les membres du Game Pass peuvent économiser jusqu’à 10 % sur l’achat de Couronnes et utiliser ces dernières pour le contenu téléchargeable Firesong !

The Elder Scrolls Online : l’événement du Cœur Noir de Skyrim – du 17 au 29 novembre

Faites preuve de courage et retournez dans les montagnes enneigées de l’ouest de Skyrim pour obtenir des récompenses extraordinaires durant l’événement du Cœur Noir de Skyrim, qui débutera le 17 novembre à 16h00, heure française, et se conclura le 29 novembre, à 16h00, heure française. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel !

Dead by Daylight : Forged in Fog – 22 novembre

Un nouvel âge commence dans le brouillard. Les membres du Game Pass peuvent économiser jusqu’à 10 % sur l’achat de ce nouveau chapitre, qui propose un Tueur inédit, The Knight, un survivant original, Vittorio Toscano, ainsi qu’une nouvelle carte, The Shattered Square.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

MultiVersus : Deuxième pack MVP – Disponible aujourd’hui

Le pack MVP pour MultiVersus est disponible gratuitement pour les membres du Xbox Game Pass. Profitez d’une nouvelle variante épique, d’un effet de sortie de ring épique et d’une bannière rare à chaque nouveau pack ! Vous devez télécharger MultiVersus pour bénéficier de cet Avantage.

15 nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles Xbox

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent maintenant jouer à 15 jeux de plus avec les contrôles tactiles via le Xbox Cloud Gaming, dont Pentiment dès le jour de sa sortie ! Commencez à jouer sur l’application Xbox sur PC Windows, l’application mobile Xbox Game Pass sur les appareils Android ou depuis xbox.com/play sur votre PC Windows ou les téléphones et tablettes Apple, sans avoir besoin d’une manette. Voici la liste des nouveaux titres disposant de contrôles tactiles.

Amnesia: Collection

Amnesia: Rebirth

Assassin’s Creed Odyssey Opus: Echo of Starsong

Assassin’s Creed Origins

DC Krypto Super-Chien: Les aventures de Krypto et Ace

Disney Dreamlight Valley

Football Manager 2023 Console

Fuga: Melodies of Steel

Ghost Song

Immortals Fenyx Rising

Pentiment

Scorn

Soma

You Suck at Parking

Ils nous quittent le 30 novembre

Les jeux suivants sortiront bientôt de la bibliothèque du Game Pass. N’oubliez pas de les relancer une dernière fois pour terminer ce que vous aviez commencé et utilisez la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et les conserver dans votre collection.