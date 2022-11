PC Game Pass : un jeu français inspiré d'une grosse franchise de science-fiction confirmé pour bientôt

Alors qu'il vient de confirmer le programme des ajouts au Game Pass pour la première moitié du mois de novembre, Xbox a fait une autre annonce en lien avec le service depuis la Paris Games Week. Il a en effet qu'un jeu français actuellement en Accès Anticipé va intégrer le PC Game Pass prochainement.

Il s'agit de Dune: Spice Wars, le jeu de stratégie 4X de Shiro Games (Evoland, Northgard) dans l'univers des romans de Frank Herbert, co-édité par Funcom. Il débarquera dans le PC Game Pass à une date encore inconnue, mais à priori avant la sortie de l'Early Access.

À l’occasion de la Paris Games Week 2022, nous sommes heureux d’annoncer l’arrivée dans le PC Game Pass de Dune: Spice Wars des Français Shiro Games, co-édité avec Funcom. Retrouvez le jeu de stratégie en temps réel ancré dans l’univers de Dune très apprécié des joueurs, disponible le prochainement dans sa version « accès anticipé » (plus d’info à venir).

Annoncé en décembre 2021, Dune: Spice Wars est disponible depuis le 26 avril dernier en accès anticipé, ce qui a permis aux équipes de Shiro Games de peaufiner leur bébé, en vue d’une sortie complète courant 2023. Avec son arrivée dans le PC Game Pass, Dune: Spice Wars pourra compter sur toujours plus de joueurs et de joueuses pour continuer à s’améliorer en récoltant un maximum de retours.

Dune: Spice Wars est un jeu de stratégie en temps réel de type 4X. Situé dans l’univers de Dune, création de l’écrivain Frank Herbert, le jeu des Bordelais de Shiro Games vous permet de choisir votre faction, et de vous lancer dans une guerre pour le contrôle de l’Épice, sur la planète Arrakis. Que vous sélectionniez la maison Atrèides, la maison Harkonnen, la maison Corrino, les contrebandiers ou les Fremens, vous aurez accès à des bonus spécifiques qui dicteront en partie la meilleure façon d’aborder le jeu. Il vous faudra ensuite recruter des agents, construire vos premières défenses et surtout lancer l’exploitation du territoire qui se trouve autour de vous, avant de lancer des expéditions, plus dangereuses, dans des zones qui échappent à votre contrôle. Dune oblige, la politique et les bonnes relations avec l’Imperium seront de mise. À vous de décider la façon dont vous interagirez avec les cités d’Arrakis, que ce soit par la diplomatie ou par la force, et surtout de payer vos taxes sur l’Épice, faute de quoi votre place au sein du Landsraad pourrait être mise à mal.

Imaginé par le studio, Shiro Games, à qui l’on doit Evoland et Northgard, acclamés par la critique, Dune: Spice Wars est le 4X immanquable pour tout amoureux de l’univers de Dune.