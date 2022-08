PC Game Pass : un gros de jeu de Kojima bientôt ajouté au service ?

Nous ne serons jamais à l'abri de surprises avec le Game Pass, y compris au niveau des productions PlayStation. Pour mémoire, Microsoft s'était déjà rapproché de Sony Interactive Entertainment pour ajouter ses 2 derniers MLB The Show au Xbox Game Pass, sur consoles donc.

Il semblerait qu'il se prépare à réaliser un autre coup du genre avec un titre financé par PlayStation Productions. Le compte Twitter du PC Game Pass vient de poster un message cryptique, « parfois on aime juste une bonne photo de paysage #NewProfilePic », et a changé sa photo de profil dans la foulée. Nous y voyons un décor montagneux et pluvieux, que beaucoup estiment être issu de Death Stranding. Tout porte à croire que la version Director's Cut du titre de Kojima Productions va bientôt être intégrée au service sur PC, une initiative pas si étrange étant donné que Microsoft va produire une exclusivité avec Hideo Kojima et ses équipes.

Ne reste plus qu'à attendre la confirmation et la date d'ajout au PC Game Pass pour pleinement se réjouir. La bonne nouvelle nous sera-t-elle donnée dans le cadre de la gamescom ? Réponse la semaine prochaine ! D'ici là, vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour profiter de l'ensemble de ses services pour 12,99 € par mois.

