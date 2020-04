Xbox Game Pass : un gros AAA de SEGA ajouté au service sur PC

Plusieurs nouveaux jeux ont été confirmés pour le Xbox Game Pass cette semaine, aussi bien sur PC que sur Xbox One. Alvastia Chronicles et Journey to the Savage Planet sont arrivés comme prévu aujourd'hui sur console, l'occasion pour Xbox de faire un point réjouissant pour les ordinateurs personnels.

you see every game in this gif? yeah, they're all available on @XboxGamePass Ultimate today ✨ pic.twitter.com/YEMbRjEkwx — Xbox UK (@xboxuk) April 9, 2020

Indiqués comme « bientôt disponible » lors de l'annonce, Football Manager 2020, Alvastia Chronicles, Mistover et Stranger Things 3: The Game sont finalement tous jouables dès maintenant sur le Xbox Game Pass pour PC. Et, surprise, Alien: Isolation s'est ajouté sans prévenir à la salve du jour, lui qui était déjà jouable sur Xbox One via le service depuis plus d'un an.



Rappelons qu'un abonnement mensuel coûte actuellement 9,99 € sur Xbox One contre 3,99 € jusqu'à nouvel ordre sur PC, et 12,99 € pour le Xbox Game Pass Ultimate qui regroupe les deux offres et le Xbox Live Gold. Cerise sur le gâteau, le premier mois de XGPU ne coûte que 1 € pour les nouveaux abonnés, alors c'est le moment de se faire plaisir.