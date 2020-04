Xbox Game Pass : cinq nouveaux jeux confirmés pour bientôt

C'est la tradition : à chaque Inside Xbox, quelques jeux sont confirmés en avant-première pour le Xbox Game Pass. Le premier numéro de 2020 a donc tenu ses promesses avec plusieurs annonces au sujet du service de jeu en illimité pour 9,99 € par mois.

Sur Xbox One, Journey to the Savage Planet sera disponible le 9 avril, lui qui nous emmène visiter des planètes colorées en vue à la première personne. Sur PC, vous pourrez prochainement retrouver Football Manager 2020, un RPG très exigeant où vous allez sûrement mourir régulièrement qu'est Mistover, et le jeu de rôle rétro Strangers Things 3: The Game, mais aucune date n'a été avancée pour ceux-ci.

Un beau jour du printemps 2020, le DLC Thermal de Human Fall Flat sera jouable dès son lancement via le Xbox Game Pass pour PC et pour Console. Enfin, toujours sur les deux plateformes, nous retrouverons le 9 avril un certain Alvastia Chronicles. Au moins, les abonnés ont une idée de ce à quoi ils peuvent s'attendre pour les prochaines semaines.

Journey to the Savage Planet – 9 avril Bienvenue dans le programme pionnier ! Vous êtes la nouvelle recrue de Kindred Aerospace – la 4e entreprise d'exploration spatiale. Votre mission consiste à déterminer si la planète ARY-26 est habitable, mais vous manquez cruellement d'équipement et d'expérience. Football Manager 2020 – Bientôt disponible Gérez votre club de football comme vous l'entendez. Chaque décision compte dans Football Manager 2020 grâce aux nouvelles fonctionnalités et aux mécaniques de jeu améliorées, qui récompensent préparation et progression comme jamais auparavant et permettent aux entraîneurs de développer et de mieux définir leur identité et celle de leur club. Alvastia Chronicles (ID@Xbox) – 9 avril sur Xbox One, bientôt disponible sur PC Lancez-vous dans des combats au tour par tour, améliorez vos armes, combattez dans une arène et embarquez dans des quêtes épiques dans ce JRPG au style rétro. Guidez Alan et Elmia dans leur quête pour venger la mort de leurs parents, en luttant pour endiguer la vague de monstres qui déferle sur le monde et pour rétablir la paix à Alvastia. Mistover (ID@Xbox) – Bientôt disponible Dans ce jeu de rôle, partez en expédition dans le brouillard pour trouver la clé de votre survie. Choisissez judicieusement vos actions et gardez à l'esprit que chacun de vos gestes changera l'avenir. Créez votre propre "corps" et explorez différentes régions du Pilier du désespoir : forêts, lacs, montagnes, villes, cathédrales, châteaux et bien plus encore. Stranger Things 3: The Game (ID@Xbox) – Bientôt disponible Le jeu officiel de la saison 3 de la série à succès ! Jouez à des événements familiers de la série tout en découvrant des quêtes et des secrets inédits en interagissant avec vos personnages préférés ! Ce jeu d'aventure allie un style artistique résolument rétro à une mécanique de gameplay moderne pour offrir un plaisir nostalgique, mais rafraichissant.

À noter que plusieurs titres vont tout de même quitter le XGP ce 15 avril 2020 : The Book of Unwritten Tales 2 (Console), Fez (PC), Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (Console), Into the Breach (PC), MX vs ATV Reflex (Console), Prey (Console & PC), Samurai Showdown II (Console) et Valkyria Chronicles (PC).