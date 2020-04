Inside Xbox : du Xbox Game Pass et du Grounded, mais pas de Xbox Series X pour le premier numéro de 2020

De mars 2018 à la fin d'année dernière, Xbox nous proposait un rendez-vous quasi mensuel pour découvrir les dernières annonces sur son catalogue, souvent mineures, avec l'Inside Xbox. Le concept a été mis en pause suite aux grosses révélations du X019, mais il n'a pas été abandonné pour autant.



Inside Xbox va revenir avec son premier numéro de 2020 demain, mardi 7 avril, à 23h00 heure française. Première chose : n'attendez pas de nouvelles informations sur la Xbox Series X. Le sujet sera bien évoqué par Jason Ronald, Director of Program Management, mais seulement pour reparler des performances techniques expliquées le mois dernier. L'accent sera plutôt mis sur les jeux, avec les prochaines nouveautés de Sea of Thieves, des détails inédits sur Gears Tactics et Grounded, les futurs indépendants du programme ID@Xbox, et même quelques annonces pour le Xbox Game Pass.

Grounded, le jeu de survie d'Obsidian avec des enfants rapetissés, sera d'ailleurs particulièrement à l'honneur. Vers 23h40, après l'épisode d'Inside Xbox, vous pourrez découvrir pour la première fois le mode solo du jeu en compagnie des développeurs.

Tout se passera sur Mixer, Twitch, YouTube, Facebook, Twitter et Mixer, et vous pourrez suivre le live via le flux vidéo ci-dessus.