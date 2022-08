gamescom 2022 : Microsoft dévoile son programme

Cette année, la ville de Cologne accueillera une nouvelle fois la gamescom, un salon vidéoludique ouvert au public, qui va pouvoir déambuler dans les allées pour mettre les mains sur de futurs jeux vidéo avant leur sortie. De nombreux éditeurs et développeurs seront présents, à l'instar de Microsoft qui dévoile aujourd'hui son programme.

Le constructeur aura ainsi un espace Xbox dans le Hall 8 avec 36 stations de jeu pour essayer des titres exclusifs à ses plateformes, mais aussi des jeux tiers, voici la liste complète :

Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios) ;

(Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios) ; Age of Empires IV (Relic Entertainment & World’s Edge / Xbox Game Studios) ;

(Relic Entertainment & World’s Edge / Xbox Game Studios) ; Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing) ;

(Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing) ; Sea of Thieves (Rare Games / Xbox Game Studios) ;

(Rare Games / Xbox Game Studios) ; Grounded (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios) ;

(Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios) ; A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment) ;

(Asobo Studio / Focus Entertainment) ; Disney Dreamlight Valley (Gameloft) ;

(Gameloft) ; Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games) ;

(Duoyi Games / 505 Games) ; Inkulinati (Yaza Games / Daedalic Entertainment) ;

(Yaza Games / Daedalic Entertainment) ; Last Case of Benedict Fox (Plot Twist Games / Rogue Games) ;

(Plot Twist Games / Rogue Games) ; Lies of P (Neowiz) ;

(Neowiz) ; Lightyear Frontier (Frame Break) ;

(Frame Break) ; Planet of Lana (Wishfully / Thunderful) ;

(Wishfully / Thunderful) ; You Suck at Parking (Happy Volcano).

Microsoft annonce au passage qu'il sera possible de découvrir la nouvelle application Xbox sur les Smart TV Samsung, pour jouer directement sur son téléviseur en cloud gaming sans avoir besoin de console ou d'ordinateur. Le constructeur a pensé à la décoration avec des reproductions de l'araignée Broodmother (Grounded), d'un champ de bataille d'Age of Empires IV, de planches de Sea of Thieves, de Piglins (Minecraft Legends) ou encore de VASCO, compagnon robotique de Starfield. C'est la seule fois où Microsoft mentionne le jeu de Bethesda, qui ne devrait pas être plus présent à la gamescom qu'à la QuakeCon... Le constructeur précise également qu'il sera possible de demander des manettes adaptatives pour essayer ses jeux dans son espace Xbox, accessibles en fauteuil roulant, et Microsoft est aussi partenaire du programme gamescom goes green avec une réduction de la consommation de CO2 sur son espace.

Tout cela concerne les chanceux qui se rendront à Cologne dans les prochains jours, mais bien évidemment, les joueurs du monde entier pourront participer à distance à l'évènement en suivant un stream en direct le jeudi 25 août, de 14h00 à 20h00. Il ne s'agira pas d'une conférence, mais Microsoft proposera des échanges avec des développeurs et du gameplay de jeux signés Mojang Studios, Obsidian Entertainment et World’s Edge, d'Asobo Studio et d'autres studios tiers. Nous avons déjà un aperçu des jeux qui seront montrés :

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing) ;

(Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing) ; Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games) ;

(Duoyi Games / 505 Games) ; Sea of Thieves (Rare Games / Xbox Game Studios) ;

(Rare Games / Xbox Game Studios) ; Lies of P (Neowiz) ;

(Neowiz) ; High On Life (Squanch Games) ;

(Squanch Games) ; Grounded (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios) ;

(Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios) ; Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios) ;

(Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios) ; A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment) ;

(Asobo Studio / Focus Entertainment) ; Minecraft Legends (Mojang Studios & Blackbird Interactive / Xbox Game Studios) ;

(Mojang Studios & Blackbird Interactive / Xbox Game Studios) ; Planet of Lana (Wishfully / Thunderful) ;

(Wishfully / Thunderful) ; Age of Empires IV (Relic Entertainment & World’s Edge / Xbox Game Studios).

Enfin, le constructeur organisera un Xbox FanFest le mercredi 24 août, de 20h00 à 23h00, permettant à certains privilégiés d'accéder au stand avant son ouverture officielle. Il faut s'inscrire sur le site de l'évènement, mais sinon, des rencontres virtuelles avec les développeurs de Sea of Thieves et Park Beyond auront lieu via Microsoft Teams le vendredi 26 août, et là aussi, il faut s'inscrire sur la même page.

Pour rappel, nous aurons droit dès le mardi 23 août à la gamescom Opening Night Live, une cérémonie d'ouverture présentée par Geoff Keighley, ce qui devrait être l'occasion d'avoir des informations sur les prochains jeux de Microsoft. Vous pouvez précommander A Plague Tale: Requiem à 44,99 € sur Gamesplanet.