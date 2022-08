gamescom award 2022 : voici la liste des nommés

La gamescom 2022 sera lancée dès demain, avec le retour du salon dans le centre de Cologne. Les visiteurs pourront mettre les mains sur de nombreux jeux encore en développement, et comme chaque année, les organisateurs vont remettre plusieurs prix. Et justement, les nommés viennent d'être dévoilés.

Sans plus attendre, voici les nommés pour cette édition des gamescom award 2022 :

(Les gagnants des catégories ci-dessous seront annoncés à l'occasion de la gamescom Opening Night Live ce mardi 23 août.)

gamescom goes green award :

Indie Arena Booth ;

Microsoft / Xbox ;

Ukie.

Jeu Microsoft Xbox le plus attendu :

The Dark Pictures: The Devil in Me , Bandai Namco Entertainment ;

, Bandai Namco Entertainment ; The Last Case of Benedict Fox , Rogue Games ;

, Rogue Games ; Metal: Hellsinger, Funcom.

Jeu PC le plus attendu :

Metal: Hellsinger , Funcom ;

, Funcom ; System Shock , Plaion ;

, Plaion ; Warhammer 40.000: Darktide, Fatshark.

Jeu Sony PlayStation le plus attendu :

Lies of P , Neowiz ;

, Neowiz ; One Piece Odyssey , Bandai Namco Entertainment ;

, Bandai Namco Entertainment ; The Dark Pictures: The Devil in Me, Bandai Namco Entertainment.

(Les gagnants des catégories ci-dessous seront annoncés le 27 août.)

Jeu Nintendo Switch le plus attendu :

Airhead , HandyGames ;

, HandyGames ; Edge of Sanity , Vixa Games ;

, Vixa Games ; Tin Hearts, Wired Productions.

Meilleur jeu d'action et d'aventure :

Lies of P , Neowiz ;

, Neowiz ; Outcast 2 - A New Beginning , THQ Nordic ;

, THQ Nordic ; The Last Case of Benedict Fox, Rogue Games.

Meilleur jeu d'action :

Metal: Hellsinger , Funcom ;

, Funcom ; System Shock , Plaion ;

, Plaion ; Warhammer 40.000: Darktide, Fatshark.

Meilleur jeu familial :

Fling to the Finish , Daedalic Entertainment ;

, Daedalic Entertainment ; Ikonei Island: An Earthlock Adventure , Snowcastle Games ;

, Snowcastle Games ; Paper Trail, Newfangled Games.

Meilleur jeu indépendant :

Inkulinati , Daedalic Entertainment ;

, Daedalic Entertainment ; Paper Trail , Newfangled Games ;

, Newfangled Games ; Sunday Gold, Team17 Digital.

Meilleur jeu multijoueur :

Goat Simulator 3 , Plaion ;

, Plaion ; The Dark Pictures: The Devil in Me , Bandai Namco Entertainment ;

, Bandai Namco Entertainment ; Warhammer 40.000: Darktide, Fatshark.

Meilleur jeu en évolution :

Age of Empires IV , Microsoft ;

, Microsoft ; Microsoft Flight Simulator , Microsoft ;

, Microsoft ; Sea of Thieves, Microsoft.

Meilleur jeu de rôle :

Dredge , Black Salt Games ;

, Black Salt Games ; Lies of P , Neowiz ;

, Neowiz ; Sunday Gold, Team17 Digital.

Meilleur jeu de sport/course :

AEW: Fight Forever , THQ Nordic ;

, THQ Nordic ; GOAL! The Club Manager , Toplitz Productions ;

, Toplitz Productions ; Ultimechs, Resolution Games.

Meilleur jeu de stratégie/simulation :

Age Of Darkness , Team17 Digital ;

, Team17 Digital ; Autopsy Simulator , Team17 Digital ;

, Team17 Digital ; IXION, Kalypso Media.

Meilleur jeu original :

Inkulinati , Daedalic Entertainment ;

, Daedalic Entertainment ; Metal: Hellsinger , Funcom ;

, Funcom ; Pentiment, Microsoft.

Les visiteurs et spectateurs seront également invités à voter pour le meilleur stand, la meilleure bande-annonce, le meilleur line-up et pour le Heart of Gaming Award sur le site officiel de la gamescom 2022. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

