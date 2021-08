gamescom award 2021 : voici la liste des nommés

La gamescom 2021 débutera officiellement ce mercredi soir avec une cérémonie d'ouverture qui promet d'être riche en annonces. Et entre quelques bandes-annonces, nous aurons droit aux gamescom award, qui récompenseront plusieurs jeux et studios présents sur le salon, uniquement virtuel cette année. Quelques prix seront en effet remis lors de l'Opening Night Live, ainsi que dans les jours suivants.

Sans plus attendre, voici la liste des nommés pour les gamescom award 2021 :

Meilleur jeu Microsoft :

Elden Ring , Bandai Namco Entertainment

, Bandai Namco Entertainment Far Cry 6 , Ubisoft

, Ubisoft Halo Infinite, Microsoft

Meilleur jeu Nintendo Switch :

Just Dance 2022 , Ubisoft

, Ubisoft Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, Ubisoft

Meilleur jeu PC :

Age of Empires IV , Microsoft

, Microsoft Elden Ring , Bandai Namco Entertainment

, Bandai Namco Entertainment Syberia: The World Before, astragon Entertainment

Meilleur jeu Sony PlayStation :

Elden Ring , Bandai Namco Entertainment

, Bandai Namco Entertainment Tales of Arise , Bandai Namco Entertainment

, Bandai Namco Entertainment The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment

Meilleur jeu d'action et d'aventure :

Elden Ring , Bandai Namco Entertainment

, Bandai Namco Entertainment Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope , Ubisoft

Syberia: The World Before, astragon Entertainment

Meilleur jeu d'action :

Far Cry 6 , Ubisoft

, Ubisoft Halo Infinite , Microsoft

, Microsoft Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Ubisoft

Meilleur jeu familial :

Just Dance 2022 , Ubisoft

, Ubisoft Run Prop, Run! , PlayTogether Studio

, PlayTogether Studio Super Dungeon Maker, rokaplay

Meilleur jeu indépendant :

Dorfromantik , Toukana Interactive

, Toukana Interactive Inua , Arte France

, Arte France Lost in Random, Electronic Arts

Meilleur jeu de rôle :

Elden Ring , Bandai Namco Entertainment

, Bandai Namco Entertainment Encased , Koch Media

, Koch Media Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment

Meilleur jeu de simulation :

Climber: Sky is the Limit , Art Games Studio

, Art Games Studio Farming Simulator 22 , astragon Entertainment

, astragon Entertainment Jeu inconnu

Meilleur jeu de sport :

Climber: Sky is the Limit , Art Games Studio

, Art Games Studio FIFA 22 , Electronic Arts

, Electronic Arts Riders Republic, Ubisoft

Meilleur jeu de stratégie :

Age of Empires IV , Microsoft

, Microsoft Company of Heroes 3 , SEGA

, SEGA Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope , Ubisoft

Meilleur jeu multijoueur :

Halo Infinite , Microsoft

, Microsoft Riders Republic , Ubisoft

, Ubisoft The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment

Meilleur jeu en évolution :

Apex Legends , Electronic Arts

, Electronic Arts Black Desert Online , Pearl Abyss Corp.

, Pearl Abyss Corp. Endzone - A World Apart: Prosperity, Assemble Entertainment

Meilleur jeu original :

Dice Legacy , Koch Media / DESTINYbit

, Koch Media / DESTINYbit Riders Republic , Ubisoft

, Ubisoft tERRORbane, Whisper Interactive

Meilleure annonce : toutes les annonces, révélations ou premières présentations des partenaires de la gamescom à l'Opening Night Live sont éligibles.

Meilleur line-up : tous les partenaires de la gamescom soumis aux gamescom award 2021 sont éligibles.

Best of gamescom : tous les gagnants des catégories Genre et Plateforme sont éligibles pour le prix principal Best of gamescom.

Meilleure bande-annonce : toutes les bandes-annonces des partenaires de la gamescom montrés à l'Opening Night Live sont éligibles.

Meilleur streameur : certains streameurs partenaires et créateurs de contenu sont éligibles pour le vote en ligne.

Jeu le plus attendu de la gamescom par les consommateurs : tous les nommés des catégories Genre et Plateforme sont éligibles pour le vote en ligne.

Heart of Gaming Award : chaque point culminant de la gamescom est éligible pour ce prix extraordinaire : non seulement les jeux, les extensions et les technologies, mais aussi les personnes, les institutions, les entreprises, les concepts ou les termes.

La gamescom 2021 débutera officiellement le 25 août à 20h00 avec l'Opening Night Live, mais pour rappel, Microsoft nous donne rendez-vous dès ce mardi 24 août, 19h00, pour une conférence chargée en annonces.