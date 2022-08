gamescom Opening Night Live 2022 : suivez la cérémonie d'ouverture et toutes ses annonces vidéoludiques dès 20h00

Comme chaque année désormais, Geoff Keighley est présent à Cologne pour la gamescom 2022 avec son show d'ouverture du salon, l'Opening Night Live. Vous pourrez le suivre depuis cet article ce mardi soir à 20h00 grâce au flux vidéo ci-dessous ou via Twitch si vous préférez. Prévoyez de quoi vous rassasier devant votre écran, car cette présentation durera environ 2 heures et inclura pas moins de 30 « World premiers » !

À quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, rien de moins de nouveaux aperçus de Sonic Frontiers, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, The Callisto Protocol, Lies of P, High On Life, Return to Monkey Island, Gotham Knights et bien plus encore comme listé ci-dessous. Le jeu Borderlands évoqué n'a lui rien d'un secret, puisque les détails de New Tales from the Borderlands ont fuité la semaine dernière. Est-ce que Dead Island 2 sera de la fête, cette fois sans troll avec des chèvres ? Vu les leaks le concernant, c'est fort probable.

Dans tous les cas, vous retrouverez toutes ces annonces au fil de nos articles.