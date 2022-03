gamescom 2022 : retour du salon en physique et date pour l'Opening Night Live

La crise sanitaire n'est pas terminée, mais la levée des restrictions encourage les organisateurs d'évènements à reprendre un rythme normal. Ce sera le cas de la gamescom, que nous avions laissée sur deux éditions en ligne en 2020 et 2021. Grande nouvelle, le salon du jeu vidéo de Cologne se déroulera bien en physique au Koelnmesse, tout en gardant un pendant en ligne pour rester accessible aux joueurs du monde entier.

Il se déroulera comme prévu du 24 au 28 août 2022, avec des conditions d'hygiène et de sécurité renforcées sur place. Il lancera également le mouvement gamescom goes green, pour devenir neutre pour le climat à moyen et long terme grâce à la réduction et à l’évitement des émissions de CO2, et à court terme grâce à la compensation carbone. Tout le contenu habituel sera là, de la zone publique remplie de démos et activités à la zone d'affaires pour les professionnels.

Côté annonces, le gamescom Opening Night Live de Geoff Keighley sera de la partie, en ouverture dès le mardi 23, tout comme le gamescom Awesome Indies, le programme gamescom studios et des flux en direct avec des présentations. Les spectateurs en ligne pourront participer à des quêtes interactives et des projets coopératifs en lien avec des créateurs de contenu internationaux, afin de pourquoi pas remporter des récompenses.

Felix Falk, directeur général de game, l’association de l’industrie allemande du jeu : « Tous les fans et partenaires de la gamescom l’attendaient depuis deux ans : la gamescom revient enfin dans les halls d’exposition de Cologne, et donc aussi le sentiment unique de festival qui nous manquait tant. Cette année, nous combinons le meilleur des deux mondes : notre vaste programme numérique avec l’expérience incomparable de la gamescom sur place. Ce faisant, la gamescom établit à nouveau de nouvelles normes en 2022, par exemple en matière de durabilité : avec notre initiative « gamescom goes green », nous ferons de la gamescom un événement spécial et respectueux du climat avec les visiteurs et les exposants. Nous voulons donc non seulement être un phare pour les nombreuses initiatives de protection de l’environnement et d’action climatique dans l’industrie internationale des jeux, mais aussi un pionnier pour les événements internationaux en général. »

Vous aurez donc le choix : vivrez-vous cette gamescom 2022 en ligne ou dans les couloirs du Koelnmesse ?