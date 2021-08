gamescom 2021 : 13 millions de spectateurs en ligne et déjà des dates pour l'édition 2022 à Cologne

La semaine dernière a eu lieu la gamescom 2021, et cette édition était une nouvelle fois uniquement à suivre en ligne, pour causes évidentes de pandémie. Malgré cela, le salon virtuel a attiré beaucoup de monde, les organisateurs annoncent en effet avoir enregistré plus de 13 millions de spectateurs tout au long de l'évènement.

Le moment fort du salon, c'était évidemment l'Opening Night Live, avec ses annonces nombreuses, qui a cumulé 5,8 millions de spectateurs en simultané, une hausse de 30 % par rapport à l'édition précédente. Les Awesome Indies ont quant à eux réuni 500 000 spectateurs, et l'Indie Arena Booth Online a attiré 15 000 curieux, qui pouvaient se balader virtuellement dans un salon numérique. Enfin, la communauté a récolté près de 7 000 € pour l'initiative gamescom Forest, visant à replanter des arbres dans la région autour de Bayreuth, en Allemagne.

Mais surtout, les organisateurs annoncent que la gamescom 2022 aura lieu à Cologne du mercredi 24 au dimanche 28 août prochain. L'évènement sera bien physique, avec du public, mais des éléments numériques seront également proposés pour que tout le monde puisse en profiter pleinement. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

