gamescom 2022 : l'affluence forcément en baisse, mais une édition 2023 déjà confirmée et datée

De 2009 à 2019, la gamescom n'avait cessé de grossir en termes de taille et de nombre de personnes dans les allées, attirant ainsi 373 000 visiteurs et 31 300 professionnels pour 1 153 exposants il y a 3 ans. Vous le savez bien, les 2 éditions suivantes ont été annulées en raison du COVID-19, mais l'évènement a fait son retour entre le 24 et le 28 août 2022 en grande pompe, mais avec des ambitions adaptées à cette pause.

Ce sont ainsi « seulement » 265 000 visiteurs et 25 000 professionnels qui ont rencontré environ 1 100 exposants la semaine dernière, une fréquentation en baisse due à un plus faible nombre de billets en vente pour limiter les attroupements. Les évènements numériques ont aussi séduit, avec plus de 12 millions de spectateurs pour la gamescom Opening Night Live, et 355 000 quêtes EPIX complétées en ligne.



Gerald Böse, Président-directeur général de Koelnmesse : « Pour ce redémarrage, les nombreux partenaires et toute l’équipe de la gamescom se sont battus pour que la gamescom 2022 puisse enfin avoir lieu à nouveau dans les halls d’exposition de Cologne. Cela n’a pas été un voyage facile pour l’industrie des foires commerciales en général et le Koelnmesse en particulier. Malgré tout, avec tous les exposants et nous ensemble, nous avons pu susciter l’enthousiasme de centaines de milliers de personnes sur place et de millions de personnes dans le monde entier pour la gamescom. Je suis particulièrement heureux que tant de visiteurs et d’exposants étrangers se soient rendus à Cologne pour célébrer ensemble leur passion pour les jeux - la gamescom était plus internationale que jamais cette année. Dans l’ensemble, c’est un signal clair de Cologne au monde entier que le lieu du salon en Allemagne est de retour. » Felix Falk, directeur général de l'Association allemande de l’industrie du jeu vidéo : « Enfin, la gamescom est de retour en force. Malgré les défis importants pour toutes les personnes impliquées cette année, l’atmosphère unique était palpable partout dès le premier jour. Après plus de deux ans d’évènements exclusivement numériques, ce fut une grande joie pour l’industrie et la communauté de pouvoir se rencontrer en personne. Dans l’ensemble, la gamescom 2022 a dépassé nos attentes : ce retour en direct ainsi que nos offres numériques nouvellement élargies signifient que nous sommes idéalement positionnés pour l’avenir hybride réussi de la gamescom. »

Face à un tel succès, les organisateurs confirment déjà la tenue d'une gamescom 2023 entre les 23 et 27 août à Cologne, avec une gamescom Opening Night Live le mardi 22 août en ouverture.