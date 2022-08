Xbox Game Pass : les nouveautés de fin août 2022 dévoilées, avec encore 4 sorties day one

La rentrée approche à grands pas, mais pas question pour Microsoft d'oublier les abonnés du Game Pass. Le constructeur dévoile aujourd'hui la seconde moitié des jeux qui seront rajoutés au catalogue dans le courant du mois d'août 2022, avec notamment Immortals Fenyx Rising d'Ubisoft, ou encore Tinykin et Immortality qui seront disponibles dès leur sortie.

Voici donc ce qui attend les abonnés au PC/Xbox Game Pass dans les prochains jours :

Disponible

Coffee Talk (Cloud, Console & PC) ID@Xbox

Dans Coffee Talk, vous écouterez les gens vous raconter leurs problèmes et tenterez de les réconforter en leur préparant une boisson chaude avec les ingrédients dont vous disposez. Découvrez les histoires des habitants d’une Seattle alternative, où les elfes, les orques, les sirènes et bien d’autres races fantastiques cohabitent avec les humains. Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent découvrir le jeu avec des contrôles tactiles via le Xbox Cloud Gaming dès maintenant !

Prochainement

Midnight Fight Express (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 23 août

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Un ancien membre de la pègre est ramené dans « la vie » par un mystérieux drone. Votre mission relève de l’impossible : combattre des ennemis pour empêcher une prise de pouvoir criminelle sur la ville avant le lever du soleil. Livrez-vous à des bagarres brutales et frénétiques, en utilisant l’environnement et des techniques de combat de rue. Améliorez vos capacités pour neutraliser tous les imbéciles, hommes de main et seigneurs du crime qui vous attaquent sans cesse.

Exapunks (PC) ID@Xbox – 25 août

Nous sommes en 1997. Vous étiez un hacker, mais vous avez maintenant la phage. Vous avez conclu un marché : un hack, une dose. Vous n’avez plus rien à perdre… sauf votre vie. Exapunks est le dernier jeu d’énigmes ouvertes de Zachtronics, les créateurs de Opus Magnum, Shenzhen I/O, TIS-100 et d’autres encore.

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Console & PC) – 25 août

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition est la version définitive de l’aventure visual novel acclamée par la critique, qui propose dorénavant un doublage inédit. Plongez dans un voyage intergalactique qui transcende le temps grâce à l’amour.

Commandos 3 – HD Remaster (Cloud, Console & PC) – 30 août

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Commandos 3 – HD Remaster vous envoie sur les champs de bataille impitoyables d’Europe. Menez les Alliés vers la victoire en haute définition, profitez de textures et de modèles 3D retravaillés ainsi que de commandes et d’une interface améliorées.

Immortality (Cloud, PC, Xbox Series X|S) ID@Xbox – 30 août

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Marissa Marcel aurait pu devenir une vedette de cinéma. Elle a fait trois films, mais aucun n’est jamais sorti… Et Marissa Marcel a disparu. Découvrez les images perdues, frayez-vous un chemin dans ce mystère et apprenez ce qui est arrivé à Marissa Marcel dans le nouveau titre interactif de Sam Barlow, le créateur d’Her Story.

Immortals Fenyx Rising (Cloud, Console & PC) – 30 août

Immortals Fenyx Rising donne vie à une grandiose aventure mythologique. Incarnez Fenyx, un nouveau demi-dieu ailé, dont la tâche est de sauver les dieux grecs. Le sort du monde est entre vos mains : vous êtes le dernier espoir des dieux.

Tinykin (Console & PC) ID@Xbox – 30 août

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Milo arrive sur Terre et comprend vite qu’il est bien trop petit, que tout le monde a disparu et qu’il est en 1991 ! Faites équipe avec les mystérieux tinykins et utilisez leurs pouvoirs uniques pour créer des échelles, des ponts, des explosions et bien plus ! Tâchez de retrouver votre chemin dans une métropole tentaculaire minuscule et découvrez le plus grand secret de la Terre !

Mises à jour

Naraka: Bladepoint – le mode Showdown – Disponible

Showdown est le tout nouveau mode coopératif disponible gratuitement dans Naraka: Bladepoint sur Xbox Series X|S et via le Xbox Game Pass. Vous devrez faire équipe pour affronter de terribles ennemis et améliorer vos héros afin d’entreprendre des défis à la difficulté variée.

Sea of Thieves : A Hunter’s Cry – 18 août

Les secours arrivent ! Naviguez vers la Mer des Damnés pour vous allier aux autres équipages, atteindre le sommet d’une taverne transformée et étrange et sauver Merrick dans A Hunter’s Cry, la sixième Aventure limitée dans le temps de Sea of Thieves, disponible jusqu’au 1er septembre.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Halo Infinite : Pack Pass Tense pour le fusil Commando – 17 août

Démarquez-vous avec le skin d’arme Pass Tense exclusif pour le fusil Commando VK78, quatre boosts de double XP et quatre échanges de défis !

MultiVersus : Pack MVP – 23 août

Ce Pack MVP gratuit propose la variante de combat pour Reindog, la bannière Chute d’Eau et l’effet de sortie d’arène Dark Matter.

CrossfireX : Pack Babylon – 23 août

Votre attention, Mercenaires ! Pour fêter la sortie de la nouvelle mise à jour Babylon, obtenez un skin d’arme exclusif et 1 200 CFP pour personnaliser votre paquetage. Jouez gratuitement dès maintenant !

16 nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent maintenant jouer à 16 jeux de plus avec les contrôles tactiles via le Xbox Cloud Gaming ! Commencez à jouer sur l’application Xbox sur PC Windows, l’application mobile Xbox Game Pass sur les appareils Android ou depuis xbox.com/play sur votre PC Windows ou les téléphones et tablettes Apple, sans avoir besoin d’une manette. Voici la liste des nouveaux titres disposant de contrôles tactiles :

Chorus Pat’Patrouille – le film À la rescousse d’Adventure City ;

; Coffee Talk Skate ;

; Dragon Age 2 Star Wars: Squadrons ;

; Dragon Age Origins Super Mega Baseball 3 ;

; Floppy Knights TMNT Shredder’s Revenge ;

; Matchpoint Turbo Golf Racing ;

; MLB The Show 22 Turnip Boy Commits Tax Evasion ;

; My Friend Peppa Pig Two Point Campus.



Ils nous quittent le 31 août

Prenez le temps de replonger dans les jeux qui suivent avant qu’ils ne s’en aillent ! Comme toujours, vous pourrez bénéficier de jusqu’à 20 % de réduction sur l’achat de ces titres pour les conserver dans votre bibliothèque.