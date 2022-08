Xbox Game Pass : les nouveautés de début août 2022 dévoilées, avec 2 sorties en day one

L'été passe vite et nous sommes déjà rendus au mois d'août 2022. Il est donc l'heure pour Xbox de présenter les prochains jeux à venir dans le Game Pass en cette première moitié du mois, un programme dominé par Ghost Recon Wildlands, dès à présent intégré au catalogue, mais qui sera aussi marqué par la disponibilité de Turbo Golf Racing et Two Point Campus en day one.

Le calendrier est visible ci-dessous, avec également la liste des 5 départs prévus pour le 15 août.

Disponible

Ghost Recon Wildlands (Cloud, Console & PC)

Formez une équipe avec jusqu’à trois amis et profitez de l’expérience Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands : le jeu de tir ultime se déroulant dans un monde ouvert gigantesque et immersif. Les Ghosts, une force spéciale américaine, doivent affronter le cartel de Santa Blanca pour sauver la Bolivie de l’effondrement. À vous de décider comment vous jouez : chaque choix affectera le monde qui vous entoure.

Prochainement

Shenzhen I/O (PC) ID@Xbox – 4 août

Un jeu de programmation qui vous demande de construire des circuits en utilisant différents composants. Le titre s’inspire de la véritable ingénierie électronique et vous entraîne vers Shenzhen, la capitale mondiale de l’électronique, dans un futur proche.

Turbo Golf Racing (Cloud, PC & Xbox Series X|S) ID@Xbox – 4 août

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Turbo Golf Racing est un jeu de sport au rythme effréné, de style arcade. Pilotez des voitures dotées de moteurs turbo pour faire avancer votre balle géante à coups de chip, de putt et de smash dans une course palpitante afin de coiffer vos amis au poteau.

Two Point Campus (Cloud, Console & PC) – 9 août

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Construisez l’université de vos rêves dans Two Point Campus, la simulation très spéciale pensée par les développeurs de Two Point Hospital. Bâtissez, engagez du personnel et dirigez une académie proposant des cours plus fous les uns que les autres.

Cooking Simulator (Cloud, Console & PC) – 11 août

Prenez les commandes d’une cuisine impeccable et réaliste, pleine d’ustensiles et d’équipement. Débloquez et concoctez plus de 80 recettes et utilisez des dizaines d’ingrédients plus vrais que nature pour cuisiner tout ce que vous aimez, le tout saupoudré d’un soupçon de physique réaliste !

Expeditions: Rome (PC) – 11 août

Scellez le sort de Rome. Conquérez des terres étrangères. Évoluez au fil de l’intrigue politique du RPG au tour par tour. Livrez bataille avec vos Prétoriens. Faites triompher votre légion. Forgez votre voie dans un scénario où chaque décision compte. Comment façonnerez-vous l’avenir de Rome ?

Offworld Trading Company (PC) ID@Xbox – 11 août

Mars a été colonisée. Les plus grandes entreprises terriennes ont été invitées à venir s’y installer. Elles devront faire face à une concurrence féroce pour dominer dans jeu de stratégie économique nerveux.

Contenu téléchargeable et mises à jour

Citizen Sleeper : Episode One: Flux – Disponible

Le premier contenu téléchargeable épisodique pour Citizen Sleeper est disponible gratuitement ! Celui-ci démarre une nouvelle histoire qui s’étendra sur trois épisodes. La pression est trop forte dans le système Hélion, une flotte de réfugiés doit se rendre à Erlin’s Eye. Ils auront besoin de votre aide.

Sniper Elite 5 : mission Landing Force et pack d’armes – Disponible

Ce nouvel ensemble de contenu inclut une mission inédite, Landing Force, ainsi que deux armes supplémentaires, la carabine D.L. et la mitraillette PPSH. Vous pourrez également profiter de la nouvelle carte multijoueur compétitive, Flooded Village, gratuitement ! Pour en savoir plus, lisez notre article.

Sea of Thieves :Saison Sept– 4 août

Le moment est venu de devenir un·e véritable Capitaine ! Possédez vos propres bateaux, renommez-les, décorez-les avec les souvenirs de vos exploits maritimes et tâchez d’atteindre de nouveaux paliers pour débloquer toujours plus de choses. Profitez des Aventures scénarisées et de récompenses saisonnières inédites, le tout dans la Saison Sept de Sea of Thieves !

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Fall Guys : costume Coconut Milk – Disponible

Détendez-vous, prenez un verre et préparez-vous à éblouir le Blunderdome avec votre présence tropicale grâce à ce tout nouveau costume !

Skate 3 : Pack de mise à jour – 11 août

Améliorez l’expérience Skate 3 via EA Play, avec ce pack incluant le Pack de mise à jour Skate Création, le Pack Maloof Money Cup 2010 NYC et le Skatepark Black Box.

The Elder Scrolls Online : Pack Noweyr – 16 août

Voyagez avec élégance dans Tamriel avec cette monture violette enchantée, son animal de compagnie assorti et deux caisses remplies de récompenses pour votre collection. Cet Avantage nécessite le jeu de base pour être utilisé.

Ils nous quittent le 15 août

Replongez dans ces titres avant leur départ et utilisez votre abonnement pour profiter d’une réduction de jusqu’à 20 % si vous souhaitez les conserver !