Dune: Spice Wars, la Maison Impériale Corrino rajoutée via une mise à jour en vidéo

Dune: Spice Wars est toujours jouable sur PC en Early Access et Shiro Games continue de publier régulièrement des patchs pour améliorer l'expérience de jeu, ainsi que de grosses mises à jour rajoutant du contenu. Comme annoncé cet été, une nouvelle faction fait son arrivée dans le 4X.

La Maison Impériale Corrino devient ainsi la cinquième faction jouable dans Dune: Spice Wars, introduisant l'empereur Padishah Shaddam IV et ses palais royaux mobiles. Son statut lui offre une taxe régulière sur les épices et pots-de-vin, mais il doit en échange payer les frais de la Guilde spatiale. La faction de la Maison Corrino permet ainsi de manipuler le marché de la CHOAM et le Landsraad, avec les unités Sardaukars pour affronter vos opposants. Au passage, la mise à jour en profite pour rajouter des fonctionnalités mineures ainsi qu'un équilibrage et des améliorations.

Il s'agit là de la seconde mise à jour importante pour Dune: Spice Wars, il en reste encore deux autres avant le lancement de la version finale, prévu à une date encore inconnue. Vous pouvez retrouver le jeu en accès anticipé à 29,99 € sur Gamesplanet.