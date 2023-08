Dune: Spice Wars, la fin de l'Early Access pour très bientôt, un point sur tout le boulot effectué jusqu'ici

Funcom et Shiro Games avaient lancé en avril 2022 Dune: Spice Wars, un jeu de stratégie et de gestion façon 4X dans l'univers sableux créé par Frank Herbert. Le titre était alors en Early Access et a eu droit à un tas de mises à jour pour améliorer les fonctionnalités et rajouter du contenu.

Aujourd'hui, les studios annoncent que Dune: Spice Wars passera en version 1.0 dans le courant du mois de septembre 2023, soit dans les jours à venir. Un évènement majeur pour les développeurs, qui ont déjà publié cinq mises à jour importantes pendant l'accès anticipé ces derniers mois. D'ailleurs, Shiro Games nous rappelle tout ce qu'il a rajouté depuis le lancement en Early Access :

Depuis leur arrivée sur Arrakis, les joueurs ont vu l'ajout du mode multijoueur, de la Maison Corrino, d'unités volantes, de nouveaux bâtiments, des améliorations majeures de l'IA, des scénarios de conquête, des fonctionnalités demandées par la communauté et bien d'autres améliorations encore. Grâce à sa communauté passionnée et à une coordination efficace, les corrections de bugs, l'équilibrage et des améliorations de la qualité de vie ont également été apportés à chaque mise à jour. Depuis les débuts du jeu, les mises à jour se sont concentrées non seulement sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus, mais aussi sur la création d'un jeu de stratégie 4X accessible aux personnes qui découvrent ce genre de jeu.

Les studios ont également partagé une nouvelle bande-annonce de Dune: Spice Wars, à admirer ci-dessus, et vous pouvez retrouver le jeu à 29,99 € sur Gamesplanet.