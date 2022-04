Dune: Spice Wars dévoile sa date de sortie et la faction des Fremen

Que les joueurs se réjouissent, Dune: Spice Wars ne les fera pas languir trop longtemps. Le jeu de gestion et de stratégie façon 4X avait été dévoilé lors des Game Awards 2021, Funcom et Shiro Games promettaient alors un lancement en Early Access en 2022, puis les studios ont resserré la période de sortie au printemps de cette année.

Et pas d'entourloupe, Dune: Spice Wars sera disponible à partir du 26 avril 2022 sur PC en accès anticipé. Les joueurs pourront donc se lancer dans cette aventure basée sur les livres de Franck Herbert et incarner l'une des quatre factions qui tentent de dominer la planète Arrakis pour mettre la main sur la précieuse épice. Oui, « quatre factions », car en plus des Atreides, Harkonnen et Smugglers, les joueurs pourront retrouver les Fremen. La faction est détaillée en anglais sur le site de l'éditeur, mais voici une présentation :

Bénéficiant d’une meilleure capacité de déplacement et de survie dans le désert, d’une chance réduite d’attirer les vers des sables colossaux et d’une capacité améliorée à s’allier avec les Sietches cachés (les colonies autochtones neutres), les Fremen sont particulièrement bien placés pour étendre leur zone d’influence afin de contrôler la planète.

Sébastien Vidal, PDG de Shiro Games, rajoute :

Avec autant de fans de Dune dans le studio, l’engouement dont je suis témoin en travaillant chaque jour avec cet univers est bien réel, et nous espérons que cela se ressentira dans le jeu. Avec toute cette passion pour le matériau source ainsi que le savoir-faire accumulé en réalisant Northgard, nous sommes impatients de mettre ce jeu entre les mains des joueurs.

Rendez-vous à la fin du mois pour essayer Dune: Spice Wars au travers de son Early Access. Funcom rappelle au passage qu'il développe un jeu de survie multijoueur en monde ouvert dans ce même univers fictif et sableux, de quoi ravir les fans. Vous pouvez retrouver Dune, le film de Denis Villeneuve, en Blu-ray 4K UHD à 28,20 € sur Amazon.