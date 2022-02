Dune: Spice Wars, du gameplay en vidéo pour le 4X dans le sable

Lors des Game Awrads 2021, le studio français Shiro Games (Northgard, Wartales, Evoland) dévoilait Dune: Spice Wars, un jeu de gestion et de stratégie façon 4X inspiré de l'œuvre de Frank Herbet et édité par Funcom. Le titre avait alors eu droit à une bande-annonce, mais il est déjà de retour :

Aujourd'hui, les studios partagent en effet une bande-annonce de gameplay de Dune: Spice Wars. Les joueurs devront diriger leur faction et survivre sur Arrakis en contrôlant l'épice, la ressource la plus précieuse de l'univers. Comme le montre la vidéo, le joueur sera libre de décider comment opérer, en soumettant les autochtones ou en s'alliant avec eux, en construisant des avant-postes pour conquérir des territoires, en défendant ses ressources et en pillant celles des autres, en jouant la carte de la diplomatie ou de la manipulation politique, les fonctionnalités de gameplay seront nombreuses. Sébastien Vidal, PDG de Shiro Games, commente :

C’est un univers auquel nous tenons énormément et des millions de fans dans le monde partagent cette forte connexion que nous avons avec le matériel source. Nous sommes des fanatiques de Dune et de stratégie, c’est donc véritablement un jeu fait par des fans, pour des fans.

Si vous avez hâte de découvrir Dune: Spice Wars, bonne nouvelle, le jeu sera disponible en Early Access dans le courant du printemps 2022, via Steam. Le contenu sera évidemment incomplet, les développeurs rajouteront des fonctionnalités avec des mises à jour, comme un mode multijoueur, des factions additionnelles et une campagne complète. Vous pouvez retrouver Dune, le film de Denis Villeneuve, en Blu-ray 4K UHD à 29,99 € sur Amazon.

