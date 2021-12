TGA 2021 : Dune: Spice Wars, un jeu de stratégie 4X ambitieux annoncé par Funcom et Shiro

Avant même que le Dune de Denis Villeneuve rencontre un grand succès cette année au cinéma, ce qui lui permettra d'avoir droit à une obligatoire suite, Funcom avait annoncé un partenariat de 6 ans avec Legendary Pictures pour développer 3 jeux. Nous savions que l'un d'entre eux se déroulerait dans l'univers du dernier film et qu'un autre serait un jeu de survie en multijoueur.



C'est cependant le 3e projet qui a été révélé lors des Game Awards 2021. Il s'appelle Dune: Spice Wars et prendra la forme d'un jeu de stratégie en temps réel 4X signé par les Bordelais de Shiro Games (Northgard). Nous y contrôlerons une faction au choix, dont la Maison Atreides ou la Maison Harkonnen, se battant pour le contrôle de la planète désertique d'Arrakis et son épice, l'énergie rare qui permet le voyage interstellaire. Le gameplay demandera de scanner le sable pour y repérer des vers, diriger nos troupes sur le champ de bataille, infiltrer les camps ennemis avec des espions, voter des décisions politiques, collecter des ressources, découvrir des villages ou encore construire des extracteurs d'épice.

Qui contrôle l'épice contrôle l'univers

Jeu de stratégie en temps réel intégrant des éléments 4X, créé par les développeurs de Northgard, le célèbre titre encensé par la critique. Plongez dans l'univers révolutionnaire de Dune, né sous la plume de Frank Herbert, et menez votre faction au combat pour asseoir votre hégémonie sur la planète désertique et inhospitalière d'Arrakis.

Ressource la plus précieuse de l'univers, l'épice prolonge la vie, éveille la conscience et rend le voyage interstellaire possible. Créez votre propre histoire, choisissez l'une de plusieurs factions, dont les Maisons Atréides et Harkonnen, et luttez pour le contrôle de Dune et de l'épice.

Scrutez l'horizon pour repérer tout signe de la présence de vers, sous peine de perdre vos troupes et moissonneuses quand ces monstres colossaux surgiront du sable pour engloutir leurs proies. Dominez vos adversaires dans l'arène politique, écrasez-les au combat et envoyez vos espions saboter leurs plans.

Dune, par Frank Herbert

Plongez dans l'univers unique de Dune, l'un des environnements de science-fiction les plus marquants de tous les temps. Incarnez des personnages emblématiques, dont le duc Leto Atréides, le baron Vladimir Harkonnen et d'autres, et menez votre faction à la victoire. Mais prenez garde à la menace constante des vers de sable, les gigantesques prédateurs qui règnent sur les sables traîtres de Dune.

Forgez votre propre voie

Optez pour la duplicité, les tractations politiques, la suprématie économique ou la guerre ouverte pour prendre le contrôle de la planète la plus importante de l'univers ! Envoyez vos agents saboter les plans de vos rivaux en toute discrétion. Votez pour des résolutions politiques au Landsraad afin de faire progresser votre stratégie.

Le 4X en temps réel

Envoyez des ornithoptères explorer Dune afin de découvrir ressources, villages et autres lieux d'intérêt. Agrandissez votre territoire à la force de vos légions. Exploitez vos ressources à l'aide de différents bâtiments et récoltez l'épice avec vos moissonneuses afin de vous assurer l'avantage économique. Développez votre puissance militaire et exterminez vos ennemis, en sachant toutefois qu'une agression délibérée peut avoir des répercussions politiques non négligeables.

L'expansion continue pendant l'accès anticipé

C'est à l'heure du commencement qu'il faut tout particulièrement veiller...

Le jeu sera enrichi et mis à jour tout au long de l'accès anticipé, en fonction notamment de vos retours et de vos commentaires. Du contenu et des fonctionnalités supplémentaires, des modifications d'équilibrage et de nouveaux modes de jeu seront aussi régulièrement intégrés au cours de cette période, toujours en coopération étroite avec la communauté.