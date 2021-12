TGA 2021 : Star Trek: Resurgence, vivez une histoire intergalactique inédite avec ce nouveau jeu narratif par d'anciens de Telltale

L'histoire retiendra que les Game Awards auront permis de découvrir le même soir The Expanse: A Telltale Series et un tout autre jeu de science-fiction basé sur une licence à succès par des anciens de Telltale qui ne sont pas retournés dans le navire après sa réouverture. La cérémonie a en effet levé le voile sur Star Trek: Resurgence, premier jeu de Dramatic Labs.



Il racontera une histoire originale se déroulant après les évènements de Star Trek: The Next Generations en 2 380. À bord de l'USS Resolute, nous incarnerons le premier officier Jara Rydek et l'ingénieur Carter Diaz, alors qu'ils tentent de percer le secret d'un conflit naissant entre deux civilisations extraterrestres. Ils croiseront sur leur route quelques environnements et visages familiers, dont celui de Spock, visible dans le premier trailer.



Le titre sera développé à l'aide de l'Unreal Engine et du moteur interne Beanie, pensé pour les aventures narratives interactives. L'expérience sera exclusivement solo et sans DLC ni microtransactions, et mêlera dialogues sous forme de cinématiques, exploration à la troisième personne et passages plus originaux. La sortie est d'ores et déjà annoncée pour le printemps 2022 sur PC via l'Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.