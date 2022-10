Star Trek: Resurgence, le jeu narratif par les anciens de Telltale reporté, son mois de sortie précisé

Aux Game Awards 2021, Dramatic Labs avait dévoilé son premier projet, le jeu d'aventure narratif Star Trek: Resurgence. Il s'agira d'une expérience dans l'esprit de celles de Telltale Games et pour cause, l'équipe est menée par l'ancien directeur du studio Kevin Bruner et certains de ses camarades de l'époque.

Il se déroulera en 2380, après les évènements de The Next Generation, en nous faisant suivre l'officier Jara Rydek et l'ingénieur Carter Diaz, embarqués dans l'USS Resolute pour enquêter sur un conflit naissant entre deux civilisations extraterrestres. Il était attendu pour 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, mais même si son développement avance bien, il a été décidé de le reporter à avril 2023 pour mieux le terminer.

L'équipe de Dramatic Labs aimerait vous tenir au courant des progrès de Star Trek: Resurgence. La production a progressé régulièrement tout l'été, mais nous avons pris la décision difficile de déplacer notre date de sortie après 2022 afin de donner au jeu une dernière couche de finition et de créer une expérience Star Trek vraiment immersive. Nous prévoyons de sortir Star Trek : Resurgence en avril 2023 sur PC, PlayStation et Xbox. Notre amour et notre admiration pour Star Trek ont contribué à cette décision. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent, et cela continue d'être un projet passionnant pour tout le monde ici. Nous sommes incroyablement reconnaissants - et ravis - de pouvoir travailler dans un univers qui compte tant pour tant de personnes. Nous avons hâte que vous voyiez tout cela et nous sommes impatients de vous emmener dans une aventure différente de tous les jeux Star Trek précédents. En attendant, voici quelques-unes de nos dernières réalisations. Plus à venir bientôt !

4 captures inédites ont été dévoilées à cette occasion.

