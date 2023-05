Star Trek: Resurgence, un trailer de lancement mouvementé pour le jeu narratif tiré de la saga de science-fiction

Il y aura un duel à distance entre Star Trek: Resurgence, premier jeu des anciens de Telltale Games réunis chez Dramatic Labs, et The Expanse: A Telltale Series, autre aventure dans l'espace inspirée d'une franchise célèbre développée par Deck Nine Games et la version ressuscitée de Telltale Games. C'est le premier nommé qui ouvrira le bal, demain, avec une aventure complète qui n'a pas été scindée en plusieurs épisodes.

Star Trek: Resurgence sera comme prévu disponible demain, mardi 23 mai 2023, sur PC via l'Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Il nous fera vivre une aventure postérieure aux évènements de The Next Generation, mettant notamment en scène deux personnages originaux jouables, le copilote Jara Rydek et l'ingénieur Carter Diaz.

Et si vous vous demandez encore à quoi ressemble l'aventure, une bande-annonce de lancement vient d'être dévoilée chez IGN. L'occasion d'apprécier la diversité du gameplay, entre dialogues à choix multiples liés à des scénarios ramifiés, dangers interstellaires et séquences orientées action. Les plus convaincus pourront découvrir les origines du récit dans un comics faisant office de préquelle, à paraître en format broché le 12 septembre et disponible en précommande au prix de 19,52 € chez Amazon.fr.