Star Trek: Resurgence, du gameplay avec Spock pour le jeu narratif

Telltale Games a fermé ses portes, puis les a rouvertes, il développe actuellement The Expanse: A Telltale Series, mais certains membres ont pris le large, fondant notamment Dramatic Labs. Un jeune studio qui travaille sur, ô surprise, un jeu narratif. Mais il a un atout de taille : il s'agit de Star Trek: Resurgence, basé sur la célèbre franchise de science-fiction.

Le titre est de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo de gameplay, partagée par IGN. Nous y retrouvons l'Ambassadeur Spock, qui reprend les traits de l'acteur Leonard Nimoy. La légende de Starfleet participe ici à une réunion majeure avec les personnages principaux Jara Rydek et Carter Diaz, l'occasion de voir que la recette Telltale est tout même bien présente chez Dramatic Labs, avec des choix de dialogues qui influent sur la suite des évènements.

Star Trek: Resurgence est pour rappel attendu en 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.