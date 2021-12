TGA 2021 : Thirsty Suitors, combats au tour par tour contre des ex, skate et cuisine dans le nouveau jeu d'Outerloop et Annapurna

Le premier Annapurna Interactive Showcase nous avait notamment permis d'apprendre que l'éditeur collaborerait à nouveau avec Outerloop après Falcon Age. Les Game Awards 2021 nous ont permis d'apprendre ce que ces deux studios fantasques feront prochainement ensemble : un certain Thirsty Suitors.

Même avec la bande-annonce et son résumé, son concept reste difficilement saisissable, mais cette expérience originale sur le fond comme sur la forme impliquera des combats au tour par tour face à des ex, de la pression familiale, du skateboard et de la cuisine. Nous dirigeons-nous vers un Scott Pilgrim au féminin ?

Combattez vos ex. Décevez vos parents. Apprenez à vous connaître.

Outerloop Games a créé Thirsty Suitors : un jeu sur la culture, les relations, les pressions familiales et l'expression de soi. Est-ce que Jala va pouvoir supporter ses parents exigeants, se réconcilier avec ses ex et réparer des amitiés brisées à temps pour le mariage de sa sœur ? Sera-t-elle prête pour la visite imminente de Nani, la matriarche terrifiante de la famille et qui juge à tout va ? À travers l'histoire, Jala affrontera ses ex dans des scènes cinématiques, en combats au tour par tour. Combat

Des combats au tour par tour délirants avec des améliorations, des capacités spéciales, et un système d'humeur unique en son genre qui vous permet de tirer profit des faiblesses. Battez-vous contre des punks à roulettes, des prétendants aléatoires, et à terme, vos ex. Skateboard

Enfourchez votre skate, grindez et courez sur les murs dans Timber Hills avec des mouvements techniques complexes, des combos et des défis. Résolvez les mystères de Bearfoot Park en vous battant contre des punks à roulettes et leur leader, Soundie l'ours. Cuisine

Essayez d'impressionner votre mère et de réparer votre relation avec des segments de cuisine pleins d'action, tout en explorant un menu riche en plats savoureux inspirés du sud de l'Asie.

Vous l'aurez compris, Thirsty Suitors est loufoque et très original, et pourrait donc bien surprendre à sa sortie. Il est pour le moment uniquement annoncé sur PC via Steam, sans date précise pour le moment.