TGA 2021 : Forspoken, une date de sortie, un déferlement de magie et un boss gigantesque dans une nouvelle bande-annonce

Nous ne l'attendions pas spécialement cette nuit aux Game Awards 2021, mais Forspoken y a fait une apparition remarquée. Pour rappel, il s'agit du prochain jeu de Luminous Productions, studio de Square Enix à qui nous devons Final Fantasy XV, ce qui ressent dans ce titre nous plongeant dans le monde d'Athia dans la peau de Frey Holland, une jeune fille new-yorkaise qui va y être transportée par un portail. Oui, c'est un isekai.

L'aperçu du PlayStation Showcase 2021 nous montrait déjà bien des aspects de ce monde médiéval, qui se dévoile davantage avec ce nouveau trailer qui a été introduit par Ella Balinska (Frey) et Pollyanna McIntosh, qui jouera Tanta Prav et a déclaré ceci :

C'était fou de jouer Tanta Prav et je suis ravie que les joueurs la rencontrent et la vivent comme Frey le fait : une puissance implacable et sans pitié, pleine de secrets. Je pense qu'elle s'avérera être une adversaire impitoyable pour les joueurs alors qu'ils suivront Frey dans son voyage au pays d'Athia.

La vidéo nous montre notamment un aperçu plus détaillé du Break, un miasme qui a corrompu Athia, mais auquel notre héroïne est immunisée. Nous la découvrons usant de diverses sortes de magie, entre invisibilité, lame de feu et éclairs, et se déplaçant même en surfant ! Un boss gigantesque, le Jabberwock, et ses sbires Breakzombies en plein milieu d'une tempête viennent conclure cette bande-annonce.

Pour terminer, Forspoken a été daté au 24 mai 2022 sur PS5 et PC (Steam, EGS et Microsoft Store) dans le monde entier. Vous pourrez vous le procurer en édition physique standard et dans une Digital Deluxe Edition dont les précommandes vont ouvrir dès aujourd'hui avec des bonus.

Digital Deluxe Edition Rare Resource Kit (uniquement sur PS5).

Mini artbook numérique.

Mini Soundtrack numérique.

La préquelle Forspoken: In Tanta We Trust à télécharger. Bonus de précommande No Limits Cloak, Symbol Combo Necklace, Trigger Happy Nails et Crafting Starter Kit (PlayStation 5).

Elite Cloak, Spectra Combo Necklace et Overclock Nails (PC).

Vous pouvez désormais faire une croix sur votre calendrier !