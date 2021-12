TGA 2021 : Wonder Woman, Monolith Productions annonce un jeu vidéo sur la super-héroïne !

Source: The Game Awards 2021

Source: The Game Awards 2021

Suicide Squad: Kill the Justice League et Gotham Knights ne sont plus les seuls gros jeux DC Comics que vous allez devoir surveiller. Les Game Awards 2021 ont permis de découvrir un tout nouveau projet inspiré des bandes dessinées sur des super-héros, qui n'est pas le Injustice 3 attendu par certains.

C'est avec grande surprise que nous avons découvert un teaser pour Wonder Woman, un tout nouveau jeu encore bien mystérieux. Nous savons tout juste qu'il sera développé par Monolith Productions, que nous avions laissé avec La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre en 2017, sous le contrôle de l'éditeur Warner Bros. Games.

Pas de date de sortie en vue, ni de consoles d'accueil, et encore moins de gameplay, alors vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. En tout cas, la première vidéo semble indiquer que Gal Gadot ne prêtera pas son visage à l'héroïne...