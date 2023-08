RUMEUR sur Wonder Woman : un concept art du jeu de Monolith Productions en fuite, plein de belles promesses

Des jeux vidéo avec des super-héros, nous allons encore en avoir une pelletée dans les années à venir, aussi bien chez Marvel que DC. Du côté de la Distinguée Concurrence, outre le portage de Batman: Arkham Trilogy sur Switch, Rocksteady concocte ainsi un Suicide Squad: Kill the Justice League, mais ce n'est pas tout. En décembre dernier, lors des Game Awards, Warner Bros. Games avait révélé le prochain jeu de Monolith Productions, les créateurs des deux La Terre du Milieu dans l'univers de Tolkien. L'équipe américaine planche en effet sur Wonder Woman, un titre qui utilisera le Système Nemesis breveté par l'éditeur et dont nous ne savons pour le moment pas grand-chose de plus. Que ce soit en raison de futures annonces lors de la gamescom Opening Night Live 2023 ou une pure coïncidence, il semblerait qu'un leak ait eu lieu en ce début de semaine.

Le visuel ci-dessus aurait ainsi été utilisé par le superviseur senior de la motion capture chez Monolith Productions, James Philip Gentile, en tant que bannière sur son profil LinkedIn avant d'être retiré si nous en croyons un poste sur Reddit. Ce concept art est intéressant à plus d'un titre, même si rien ne nous dit qu'il reflète la réalité actuelle du jeu en développement. Nous y voyons trois personnages dans des décors colorés qui pourraient être ceux de l'île de Themyscira, la terre natale de Wonder Woman qui pose lasso en mains au premier plan. À ses côtés, deux autres figures féminines dont nous ne pouvons que supposer l'identité. La guerrière épée levée et bouclier en avant pourrait bien être Nubia, une sœur de Diana. En revanche, difficile d'associer un personnage des comics à la jeune femme en armure moderne.

Si le jeu nous fait explorer l'île des Amazones en compagnie de ces alliées, cela aurait le mérite d'être assez inédit et aurait de quoi ravir les amateurs de références à la Grèce antique, ainsi que les joueurs d'Assassin's Creed Odyssey, qui utilisait justement un ersatz de Système Nemesis. Espérons que nous n'ayons pas à attendre trop longtemps pour enfin voir du gameplay de Wonder Woman, pourquoi pas d'ici quelques heures...

