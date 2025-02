Wonder Woman : le jeu de Monolith Productions annulé, Warner Bros. ferme plusieurs de ses studios de développement

Ce mardi soir, une bien mauvaise est tombée, d'abord relayée par Jason Schreier avant que cela ne soit officiellement confirmé par Warner Bros. Games. En début de mois, le journaliste rapportait déjà des troubles entourant le développement du jeu Wonder Woman de Monolith Productions, studio fondé en 1994 à qui nous devons notamment les deux premiers F.E.A.R., les Condemned, ainsi que trois jeux La Terre du Milieu, dont les appréciés L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre avec leur Nemesis System. Depuis 2017 et ce dernier titre, rien n'est sorti de ses locaux. Cela ne changera pas, puisque nous apprenons donc sa fermeture pure et simple, ainsi que l'annulation du projet annoncé fin 2021 avec cette héroïne populaire de DC Comics...

Mais ce n'est même pas tout, car l'éditeur va également fermer Warner Bros. San Diego fondé en 2019 et dont le but était de concevoir de futurs AAA free-to-play à en croire le site officiel, mais qui n'a donc accouché de rien, ainsi que Player First Games, créé la même année, mais racheté en 2024 par la firme... Oui, il s'agissait des développeurs de MultiVersus, dont la fermeture des serveurs est proche. Un investissement qui aura vite tourné court. Petit aparté à ce sujet, lorsque le jeu de combat était actif WB Games avait stoppé son partenariat avec Epic Games, avec pour conséquence l'absence de skins de ses personnages dans Fortnite. Suite à son échec, elles ont fait leur retour depuis début décembre, avec même de l'inédit.

Ethan Gach de Kotaku a partagé une capture d'écran d'un communiqué expliquant les raisons derrière ces décisions plus que douteuses, en voici une traduction :

Nous avons dû prendre des décisions très difficiles pour structurer nos studios de développement et nos investissements autour de la création des meilleurs jeux possible avec nos franchises clés : Harry Potter, Mortal Kombat, DC et Game of Thrones. Après mûre réflexion, nous fermons trois de nos studios de développement : Monolith Productions, Player First Games et Warner Bros. Games San Diego. Il s’agit d’un changement de direction stratégique et non d’un reflet de ces équipes ou du talent qui les compose.

Le développement du jeu vidéo Wonder Woman de Monolith n’ira pas de l’avant. Notre espoir était d’offrir aux joueurs et aux fans la meilleure expérience possible pour ce personnage emblématique, et malheureusement, cela n’est plus possible dans le cadre de nos priorités stratégiques. Il s’agit d’une autre décision difficile, car nous reconnaissons l’histoire légendaire de Monolith en matière d’expériences épiques pour les fans à travers des jeux incroyables.

Nous admirons grandement la passion des trois équipes et remercions chaque employé pour sa contribution. Aussi difficile que soit la journée d'aujourd'hui, nous restons concentrés et enthousiastes à l'idée de revenir à la production de jeux de haute qualité pour nos fans passionnés et développés par nos studios de classe mondiale et de ramener notre activité de jeux à la rentabilité et à la croissance en 2025 et au-delà.