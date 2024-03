Wonder Woman : Monolith aidé par le développeur d'un Batman: Arkham

Lors des Game Awards 2021, nous découvrions l'existence d'un jeu vidéo Wonder Woman, développé par Monolith Productions, déjà connu pour La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre. Depuis, le jeu se fait discret, l'éditeur Warner Bros. mise tout sur les titres live service, quitte à se prendre les pieds dans le tapis.

Mais Wonder Woman sera bien un jeu solo, il peut créer la surprise comme Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard l'année dernière. Le projet semble tellement ambitieux que Monolith Productions n'a pas les épaules pour s'en occuper seul. WB Games Montréal recrute en effet des artistes pour les environnements et personnages afin d'aider Monolith Productions sur le jeu Wonder Woman. Le studio canadien est surtout connu ces dernières années pour Batman: Arkham Origins et Gotham Knights, disponible à partir de 20,98 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac ou Gamesplanet.

Le titre est normalement en pleine production depuis 2022, Wonder Woman sera un jeu d'action et d'aventure solo en monde ouvert, reprenant le Système Nemesis des titres La Terre du Milieu. Il va cependant falloir patienter avant d'en savoir davantage.

Lire aussi : Warner Bros. : après l'échec de Suicide Squad: Kill the Justice League, l'éditeur veut... davantage de jeux live service