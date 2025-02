Wonder Woman : une sortie lointaine à cause d'un développement compliqué ?

Lors des Game Awards 2021, Warner Bros. Games a dévoilé un jeu vidéo Wonder Woman, développé par Monolith Productions (La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor/de la Guerre, Condemned, F.E.A.R., No One Lives Forever, Blood), avec l'aide de WB Games Montréal (Batman: Arkham Origins, Gotham Knights). Un jeu d'action et d'aventure solo qui se fait discret, mais qui nous emmènerait sur l'île de Themyscira aux côtés de trois personnages dont Diana et sa sœur Nubia.

Aujourd'hui, Bloomberg publie un nouvel article dévoilant des informations sur ce jeu Wonder Woman et elles ne sont pas bonnes. D'après le journaliste Jason Schreier, le projet aurait été rebooté en début d'année dernière et les directeurs auraient changé. Wonder Woman aurait déjà coûté plus de 100 millions de dollars à Warner Bros. Games et il ne sortirait pas avant plusieurs années encore. L'article du journaliste rappelle au passage les échecs de Harry Potter : Champions de Quidditch et de MultiVersus, ce dernier va fermer ses portes prochainement.

Les employés interrogés par Bloomberg, actuellement ou anciennement chez Warner Bros. Games, pointent directement du doigt « l’absence d’une vision forte et cohérente pendant le règne de Haddad », avec de multiples réorganisations et « des années de recherche de tendances inefficaces et à une perte de temps de développement ». Pour rappel, l'éditeur a voulu mettre l'accent sur les jeux live service comme Suicide Squad: Kill the Justice League, sans rencontrer le succès escompté. Les studios en pâtissent directement avec « des atteintes à leur réputation », la perte de membres clés et « des centaines de millions de dollars ».

David Haddad, président de Warner Bros. Games, a annoncé récemment son départ imminent. Son successeur n'est pas encore connu, il aura fort à faire pour redresser la barre, espérons que le jeu vidéo Wonder Woman et Monolith Productions ne fassent pas les frais. Vous pouvez retrouver le coffret Wonder Woman + Wonder Woman 1984 en Blu-ray 4K UHD à partir de 17,99 € sur Amazon et Fnac.